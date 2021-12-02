不是為高嘉瑜前男友 林秉樞「暴怒導火線」曝光

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，昨日召開記者會淚訴，描述被打的過程，她也在節目上還原真相，林秉樞暴怒原因竟只因為「不知道藥包怎麼吃」，並將高嘉瑜的東西全丟在走廊上，不准服務生幫忙撿。

高嘉瑜在「新聞大白話」上還原當天情況，林秉樞當時身體不舒服，請她去幫忙買藥，買回來後對方就生氣詢問「藥要怎麼吃？」、「飯前吃還飯後吃？」，高嘉瑜當時回答，「藥是4天份有12包，一天吃三次，應該看得出來」、「上面應該都有寫，是飯後吃」，對方卻認為她不用心在狡辯，「去配藥卻不知道藥怎麼吃，根本不在乎他身體狀況」，當下林秉樞就暴怒，把藥包丟在地上並把高嘉瑜包包拿到房外，東西全撒在走廊上，服務生有上前查看並想幫忙，但林秉樞卻不准服務生幫忙，撿完後又把東西丟出去，高嘉瑜「覺得非常地莫名」，並表示對方常常情緒失控暴怒，這件事是導火線。

進房後，林秉樞情緒激動，接著問高嘉瑜有沒有跟前任聯絡，得知前任馬文鈺有傳小孩照片及幫小孩買東西後，便抓狂要她下跪並施暴，從晚上11：00到隔天天亮，「被打得不成人形」，過程中有請服務生送冰敷袋及藥，但卻沒有服務生注意到並幫忙，高嘉瑜表示，自己沒有向服務生求救是因為不想激怒林秉樞，不知道對方會做出什麼事。

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