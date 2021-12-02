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高嘉瑜遭毆打還被酸蹭聲量 影集導演公開對話：別這麼冷血

聯合新聞網 / 綜合報導
立委高嘉瑜昨天上午在立法院舉行記者會，說明遭男友家暴過程。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
立委高嘉瑜昨天上午在立法院舉行記者會，說明遭男友家暴過程。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

立委高嘉瑜遭到男友家暴毆打一事震驚各界，不少人都心疼她受到暴力對待，但也有人質疑高嘉瑜是利用受害者身分蹭聲量，對此，影集《國際橋牌社》導演暨製作人汪怡昕跳出來替高發聲，並PO出多張他的妻子和高嘉瑜的對話截圖，「我覺得有必要幫高還原」。

「當有人越紅線，我們都有義務站在受害者這邊」，汪怡昕在臉書PO文，認為這些質疑高嘉瑜的人說法離事實太遠，他覺得有必要幫高還原真相。汪怡昕表示，原本11月12日高嘉瑜要上他妻子的節目當來賓，但11日晚上就遭到男友毆打，因此12日下午一點臨時以「生重病」為由請假，讓汪妻非常不滿，以為高在說謊。

從對話截圖當中看到，汪妻不滿地唸了高嘉瑜幾句，「妳有重要活動可以提前講，讓我們好應變，重點是大家要互信，不要欺騙生病了」，高嘉瑜低姿態地向對方道歉地說自己很少生病，但真的病到無法出門，還因此在家跌倒，她還貼出膝蓋瘀青的照片，讓汪妻看到嚇了好大一跳。

汪怡昕說「我想，當下她絕不會想要怎麼樣利用這件事來蹭聲量，因為在這個情境中，她就是暴力下的一個不知道該怎麼辦的受害者」。汪怡昕從這些對話當中認為高嘉瑜被暴力對待卻「有苦不敢言」，希望大家要有點同理心，「就別再這麼冷血的對高加諸私人恩怨，一碼歸一碼吧！」

汪怡昕說，用言語或肢體對另一半進行暴力對待，這已經不是「愛」而是犯罪了，不管自己喜不喜歡那個受害者，他都一定會站在受害這一方。他也透露妻子這幾天心情不好，雖然當時不知道內情，但回頭再看看這些對話，還是很後悔沒有早點給高嘉瑜「秀秀」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

汪怡昕妻子和高嘉瑜對話。 圖／擷取自臉書
汪怡昕妻子和高嘉瑜對話。 圖／擷取自臉書

高嘉瑜PO出受傷照。 圖／擷取自臉書
高嘉瑜PO出受傷照。 圖／擷取自臉書

汪怡昕妻子和高嘉瑜對話。 圖／擷取自臉書
汪怡昕妻子和高嘉瑜對話。 圖／擷取自臉書

高嘉瑜 林秉樞

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