林秉樞家暴還劈腿？陪躲飯店長髮妹遭起底 也曾被逼下跪

民進黨立委高嘉瑜家暴案震驚全台，其43歲男友林秉樞被控傷害、限制行動自由，現已法院裁定收押禁見，而警方1日逮補林男時，意外發現他與一名女性友人同進同出，對方小他一輪還為他支付房費，也被外界懷疑他腳踏兩條船。

據檢警調查，林秉樞為馥都飯店長租戶，11月初便以每月5萬元包下飯店房間並入住，隨後便發生暴力毆打高嘉瑜一事，警方1日凌晨前往拘提林秉樞時，意外發現有另一長髮女子與他同處一室，自稱為林的朋友，因他心情不佳過來陪他。

《自由時報》報導，長髮女子姓吳，比林秉樞小12歲，在高嘉瑜家暴案發生前後，她都數次出入該房間，甚至在林秉樞被拘提時，還要求吳女為他處理飯店退房、房費支付等事，疑似關係親密。不過因吳女非高嘉瑜一案關係人，警方簡單詢問後便讓她當場離去。

據《鏡週刊》指出，有知情人士表示31歲的吳女職業為護士，與林秉樞為男女朋友，已交往數月，雖未遭受暴力，但也曾因惹怒對方而被要求下跪，並拍攝影片。此外，由於警方查獲證物中未見關鍵「白色備份豆腐頭」，故仍有必要再找她釐清案情。

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