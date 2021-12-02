快訊

直播／第四場公投發表會10:30登場 反萊豬上演「醫師大戰」

陳時中：已與AZ簽訂500萬劑新合約 可以選擇疫苗

林秉樞家暴還劈腿？陪躲飯店長髮妹遭起底 也曾被逼下跪

聯合新聞網 / 綜合報導
立委高嘉瑜遭男友家暴，林秉樞現遭法院裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照（記者黃義書攝影）
立委高嘉瑜遭男友家暴，林秉樞現遭法院裁定收押禁見。圖／聯合報系資料照（記者黃義書攝影）

民進黨立委高嘉瑜家暴案震驚全台，其43歲男友林秉樞被控傷害、限制行動自由，現已法院裁定收押禁見，而警方1日逮補林男時，意外發現他與一名女性友人同進同出，對方小他一輪還為他支付房費，也被外界懷疑他腳踏兩條船。

據檢警調查，林秉樞為馥都飯店長租戶，11月初便以每月5萬元包下飯店房間並入住，隨後便發生暴力毆打高嘉瑜一事，警方1日凌晨前往拘提林秉樞時，意外發現有另一長髮女子與他同處一室，自稱為林的朋友，因他心情不佳過來陪他。

自由時報》報導，長髮女子姓吳，比林秉樞小12歲，在高嘉瑜家暴案發生前後，她都數次出入該房間，甚至在林秉樞被拘提時，還要求吳女為他處理飯店退房、房費支付等事，疑似關係親密。不過因吳女非高嘉瑜一案關係人，警方簡單詢問後便讓她當場離去。

據《鏡週刊》指出，有知情人士表示31歲的吳女職業為護士，與林秉樞為男女朋友，已交往數月，雖未遭受暴力，但也曾因惹怒對方而被要求下跪，並拍攝影片。此外，由於警方查獲證物中未見關鍵「白色備份豆腐頭」，故仍有必要再找她釐清案情。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高嘉瑜 林秉樞

延伸閱讀

高嘉瑜還原過程！受暴後第一時間未求助 驗傷嚇壞急診醫護

【重磅快評】家暴案怎麼「辦」？還請比照高嘉瑜案辦理

高嘉瑜家暴案 林秉樞：高嘉瑜一直傳照片給我

高嘉瑜遭施暴「多處瘀血、紅腫」 法醫分析：全程遭暴打拖行

相關新聞

高嘉瑜遭毆打還被酸蹭聲量 影集導演公開對話：別這麼冷血

立委高嘉瑜遭到男友家暴毆打一事震驚各界，不少人都心疼她受到暴力對待，但也有人質疑高嘉瑜是利用受害者身分蹭聲量，對此，影集《國際橋牌社》導演暨製作人汪怡昕跳出來替高發聲，並PO出多張他的妻子和高嘉瑜的對話截圖，「我覺得有必要幫高還原」。

林秉樞家暴還劈腿？陪躲飯店長髮妹遭起底 也曾被逼下跪

民進黨立委高嘉瑜家暴案震驚全台，其43歲男友林秉樞被控傷害、限制行動自由，現已法院裁定收押禁見，而警方1日逮補林男時，意外發現他與一名女性友人同進同出，對方小他一輪還為他支付房費，也被外界懷疑他腳踏兩條船。

高嘉瑜效應！高雄藍營副議長不滿市府消極 陳其邁籲勇於檢舉

民進黨立委高嘉瑜家暴案成為全國矚目焦點，國民黨籍高市議會副議長陸淑美今早在議會聲援說，「高嘉瑜我們支持妳，欽佩妳的勇氣」...

林秉樞黑歷史連環爆 王炳忠：選議員時也接獲林親人求救

民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞在對高施暴後，過去行徑遭連還爆。曾參選新北市板橋區議員的新黨前發言人王炳忠上午也在臉書提到，參...

「丟臉」怕求援 專家：社會支持很重要

立委高嘉瑜遭到男友家暴，提到事發後自己第一個感覺是很丟臉；台南大學諮商與輔導系主任陳宇平表示，連高社經地位女性遭遇家暴後...

林秉樞手機 查扣另3女不雅照

民進黨立委高嘉瑜指控男友林秉樞傷害、限制行動自由，檢警昨天凌晨拘提林到案，查扣他手機內包括高嘉瑜在內的四名女子不雅照；他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。