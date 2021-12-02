家暴立委高嘉瑜 林秉樞收押禁見

家暴男林秉樞今天下午4時由板橋警分局由警方解送新北地檢署複訊，檢方複訊完畢，認為林秉樞犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，稍早法院諭知收押禁見。

林移送新北地院，提出三點聲明，並數度向高嘉瑜道歉，「打人就是不對」。稍早法院審理後認為林秉樞涉犯傷害、恐嚇等犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串證人、且有反覆實施恐嚇犯行之虞，而有羈押必要，諭知羈押並禁止見接通信。

他被送回檢方準備前往看守所，面對記者提問是否對收押禁見的結果超乎預期?他只輕笑，稱「人生已經至此已經最低了，沒有甚麼可以失去的了」。

涉嫌暴力打人的林男今天凌晨為板橋警方持拘票帶返警局，據了解，林男承認打人，但高女也有反擊，至於不雅照片部分，則否認是偷拍，警詢後林秉樞依傷害、妨害秘密、妨害自由、強制等罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢方複訊後，林秉樞提出三點聲明，向高嘉瑜道歉，表示「如果有傷害或對不起她的地方，我在這邊公開道歉」，並說「很多人說有偷拍甚麼性愛影片，這絕對、絕對、絕對不是事實，在警詢中有三次警詢都有提出相關親密影片，很多由嘉瑜本人掌鏡，我沒外傳、嘉瑜也沒外傳」。

法院今凌晨0時許開羈押庭審理，稍早諭知林秉樞收押禁見。林秉樞走回檢方，在路途中面對媒體記者詢問有沒有甚麼想對高嘉瑜說，他回答「不用啦！她應該很開心拉」，記者又問「為甚麼你覺得高嘉瑜會很開心」，他稱「很多網友去周玉蔻被罵的時候、很多人在罵總統的時候，她私下也很開心啊...我祝福她拉，祝福她，祝福嘉瑜，她是很...還是在一起過，她是很不錯的人」。

最後記者詢問對被收押禁見是否很委屈？他輕笑表示「不用多說，沒關係」，稱「人生已經至此已經最低了，沒有甚麼可以失去的了，好好好，可以了、可以了、可以了」。

新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。記者柯毓庭／攝影

【中央社新北2日電】

新北地檢署今天凌晨2時許發布簡訊表示，偵辦被告林秉樞涉施暴民主進步黨籍立委高嘉瑜案件，經檢察官聲請羈押禁見後，新北地院羈押庭漏夜審理，今天凌晨裁准被告羈押禁見。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，新北檢主動分案偵辦，並將高嘉瑜向警方提出的傷害案等告訴併案偵查，1日凌晨拘提被告林秉樞。

檢察官複訊後，認被告涉犯意圖散布持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證之虞，1日晚間聲請羈押禁見。

新北地方法院漏夜審理，經辯護人閱卷後開庭，今天凌晨2時13分，法院發布簡訊表示，經羈押庭審理，強制處分結果為被告林秉樞收押禁見。