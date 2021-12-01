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高嘉瑜受暴...四叉貓酸「藍綠支持者有共識」 網友傻眼：有沒有人性

聯合新聞網 / 綜合報導
網紅「四叉貓」。聯合報系資料照
網紅「四叉貓」。聯合報系資料照

高嘉瑜受男友林秉樞施暴，今（1）日首度揭開傷疤、說明遭家暴過程，整起施暴案也已進入司法調查程序。然而網紅「四叉貓」卻在臉書揭露，藍綠兩方支持者對於該事件的荒謬言論，嘲諷這是「某種藍綠共識」。

針對此次高嘉瑜遭施暴事件，四叉貓觀察網路風向在臉書發文指出，某些綠營支持者認為是「高嘉瑜操弄新聞」，把蔡英文翻轉公投的聲量都蓋掉了；另一方面，某些藍營支持者則呼籲民眾「別上當」，直言高嘉瑜是幫蔡英文轉移假論文的輿論焦點，讓他看了大酸「一個受害者，各方表述」。

對此，網友們也表示「丟臉死了」、「我相信平行時空的存在了」、「到底腦部受損要到怎樣的程度，才能夠這樣思考？」、「這種新聞也能這樣消費，到底有沒有人性？」、「被家暴就很不幸了，還要被藍綠白當作皮球互踢」。

高嘉瑜於11月30午間提告，林秉樞今日凌晨遭警方拘提。晚間經檢方訊問後，檢察官認為林秉樞涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁等重大罪嫌，並有事實足認為有逃亡、串共之虞，且過去有相同犯罪事實，已向新北地院聲請羈押，並禁止接見通信。

高嘉瑜 林秉樞 家暴

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