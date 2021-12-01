高嘉瑜還原過程！受暴後第一時間未求助 驗傷嚇壞急診醫護

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴後首出面，開記者會說明原委，隨後，仍至直播節目《新聞大白話》錄影，讓網友稱讚太勇敢。高嘉瑜談及，當時前往台大醫院驗傷，急診室的醫護人員都被她的傷勢嚇壞了。

今（1）日下午，高嘉瑜照常出席《新聞大白話》，在節目成為主角，主持人錢怡君先獻上仙人掌小盆栽，花語象徵堅強，給予擁抱，並向高嘉瑜道歉，因為之前她上節目時不知當時是「受暴期間」。

高嘉瑜提及，11日遭施暴後，因為怕父母擔心，不知道該找誰求助，第一時間幾乎是沒有人知道。但她必須要去醫院驗傷，所以找了以前就讀北一女的學姊陪同。

14日到台大醫院，醫護人員見傷勢就嚇壞了，醫護人員表示，一般家暴驗傷被打一巴掌就會到醫院，但她已是受暴3、4天後才驗傷，傷口甚至仍在滲血，臉頰被打到腫脹未消，「已經是非常嚴重的家暴了，沒見過如此傷勢」，能忍到當下感到非常驚訝。

高嘉瑜透露受傷時，第一次經歷腦震盪，天旋地轉，根本不知道自己會怎麼樣，還以為會耳聾，同時，也害怕事件曝光會上新聞會很丟臉，與自己平常陽光的形象大相逕庭。

「為何不直接動手把自己的親密照刪掉？」一旁的資深媒體人陳揮文提出質疑，高嘉瑜則回應，會知道林秉樞手機裡有其他人的親密照是因為警方與媒體披露，過程中從未接觸過男友手機，而是從充電器兼隨身碟功能的「Qubii備份豆腐」，高嘉瑜那時不知道這東西還可以儲存資料，當自己接上「Qubii備份豆腐」才看到裡面有很多其他女生的照片。

對比陳揮文的犀利言詞，新北市議員葉元之先是表態，相當心疼高嘉瑜，上次一起錄影還問她為何要戴口罩上節目，因高嘉瑜只說是感冒，後來才知道這麼嚴重，「還蠻難過自己怎麼問了這問題」。

對此，PTT網友發文表示，「高嘉瑜本來就是這個節目的常客，一天到晚被獅子丸（指陳揮文）嗆，今天開完記者會，居然還來上節目，勇敢！」，「葉元之問得不錯，球作的好多了，陳輝文閉嘴」、「廣告回來獅子丸就不見了」，還有人懷疑事件曝光源頭「我覺得是跟高嘉瑜認識的台大醫師爆料的，而不是台大醫院」。

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