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影／高嘉瑜家暴案檢察官「不停格」偵查 蔡清祥：主動積極

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

針對立委高嘉瑜遭家暴案新北地方檢察署「不停格」，漏夜啟動拘提、搜索查案，法務部長蔡清祥今天說，檢察官因事實經過涉及非告訴乃論罪，所以本於職責蒐證，展現主動積極的精神。

蔡清祥說，根據報導，地檢署積極主動分案了解案情，展現出檢察機關能即時掌握社會上的各種狀況，如涉及刑事責任就會啟動偵查。

高嘉瑜事件發展至今，受全國矚目，行政院長蘇貞昌與立委提議類似嫌疑人林秉樞這樣的犯罪者，應加重刑度處罰等。

蔡清祥說，法律如果足夠，法規上本來就有最高與最低的刑度，中間有裁量空間，要視個案情節如何再由承辦檢察官、法官去認定。

蔡清祥說，以現行法律來說，並沒有需要再補充或增加處，相關案情中有關涉及性私密部分，即未經當事人同意散播性私密資訊等，已提修法案，在「高嘉瑜案」發生之前即有修法動作。

蔡清祥所指的修法案是網紅「小玉」ＤeepFake「深偽」成人影片案發生後的刑法妨害秘密罪修法效應。

蔡清祥說，修法草案應該已送到行政院，法務部已提報出去，他在立法院答應於1個月內提出法律修正案，事實上已在期限內提出，由行政院審查中。

高嘉瑜 林秉樞 蔡清祥

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