高嘉瑜遭施暴「多處瘀血、紅腫」 法醫分析：全程遭爆打拖行

民進黨立委高嘉瑜11月30日遭爆被男友林秉樞家暴，今（1）日上午高嘉瑜也首度公開說明事發經過，並提供多張遭施暴照片，不僅手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷，對此中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成也分析傷勢，認為高嘉瑜應全程遭男友爆打、拖行。

根據《TVBS》新聞報導，法醫高大成受訪談及高嘉瑜右臉的傷勢，不僅眼部全瘀青、右臉浮腫，嘴唇還發黑有傷，他認為這應是重擊，且認為男方應該是用手跟手肘揮打、還有腳踢，又在地上拖行，「可能把她（指高嘉瑜）打一打她倒了，又要再打！」因為沒有雙重條紋傷勢，研判沒用工具施暴。

高大成認為高嘉瑜臉上的是新傷，至於雙腳、雙手關節破皮滲血，就是被拖行的痕跡，研判「可能是在浴室還是哪裡打，把她拖出來再打」。

高嘉瑜辦公室提供多張遭施暴照片，可見手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷。圖／高嘉瑜辦公室提供

高嘉瑜上午公開還原在板橋飯店內的「恐怖一夜」，林秉樞先是因不明原因毆打高嘉瑜，導致她多處腫脹無法見人，而後林秉樞更以高嘉瑜的私人資料、照片等恐嚇，恐怖經歷讓她不願再回想，「覺得自己快死了」。

高嘉瑜11月30日午間提告後，警方今日凌晨持拘票於板橋一間飯店拘提林秉樞。直至上午林秉樞在律師陪同下，接受警方詢問時，才說出手機密碼讓警方解碼，並發現手機內有10多張4名女子的不雅照片，其中也包括立委高嘉瑜。警方預計今日下午將林秉樞依傷害、妨害秘密、妨害自由、強制等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

民進黨立委高嘉瑜公布前往醫院驗傷的診斷書。圖／高嘉瑜辦公室提供

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