快訊

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

高嘉瑜遭施暴「多處瘀血、紅腫」 法醫分析：全程遭爆打拖行

聯合新聞網 / 綜合報導
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。圖／高大成提供
中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。圖／高大成提供

民進黨立委高嘉瑜11月30日遭爆被男友林秉樞家暴，今（1）日上午高嘉瑜也首度公開說明事發經過，並提供多張遭施暴照片，不僅手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷，對此中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成也分析傷勢，認為高嘉瑜應全程遭男友爆打、拖行。

根據《TVBS》新聞報導，法醫高大成受訪談及高嘉瑜右臉的傷勢，不僅眼部全瘀青、右臉浮腫，嘴唇還發黑有傷，他認為這應是重擊，且認為男方應該是用手跟手肘揮打、還有腳踢，又在地上拖行，「可能把她（指高嘉瑜）打一打她倒了，又要再打！」因為沒有雙重條紋傷勢，研判沒用工具施暴。

高大成認為高嘉瑜臉上的是新傷，至於雙腳、雙手關節破皮滲血，就是被拖行的痕跡，研判「可能是在浴室還是哪裡打，把她拖出來再打」。

高嘉瑜辦公室提供多張遭施暴照片，可見手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷。圖／高嘉瑜辦公室提供
高嘉瑜辦公室提供多張遭施暴照片，可見手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷。圖／高嘉瑜辦公室提供

高嘉瑜上午公開還原在板橋飯店內的「恐怖一夜」，林秉樞先是因不明原因毆打高嘉瑜，導致她多處腫脹無法見人，而後林秉樞更以高嘉瑜的私人資料、照片等恐嚇，恐怖經歷讓她不願再回想，「覺得自己快死了」。

高嘉瑜11月30日午間提告後，警方今日凌晨持拘票於板橋一間飯店拘提林秉樞。直至上午林秉樞在律師陪同下，接受警方詢問時，才說出手機密碼讓警方解碼，並發現手機內有10多張4名女子的不雅照片，其中也包括立委高嘉瑜。警方預計今日下午將林秉樞依傷害、妨害秘密、妨害自由、強制等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

民進黨立委高嘉瑜公布前往醫院驗傷的診斷書。圖／高嘉瑜辦公室提供
民進黨立委高嘉瑜公布前往醫院驗傷的診斷書。圖／高嘉瑜辦公室提供

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高嘉瑜 林秉樞 高大成 家暴

相關新聞

林秉樞曾是他臉書好友 精神醫師揭自戀式的恐怖「交往現原形」

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴引發關注，今傷勢曝光更是一片撻伐，林男也被起底一直都是「恐怖情人」，衛福部草屯療養院精神科醫師...

飯店都沒發現高嘉瑜受暴！ 侯友宜：有發現就該通報

立委高嘉瑜遭施暴引發全國關注，新北市長侯友宜表示，希望受暴者能勇於發聲，施暴者則應該要受到嚴厲懲罰，他並呼籲民眾，只要發...

高嘉瑜遭施暴「多處瘀血、紅腫」 法醫分析：全程遭爆打拖行

民進黨立委高嘉瑜11月30日遭爆被男友林秉樞家暴，今（1）日上午高嘉瑜也首度公開說明事發經過，並提供多張遭施暴照片，不僅手肘、膝蓋有多處紅腫，眼框、嘴角也都有嚴重瘀傷...

嚴重家暴發生如何處置？ 律師：現行法治標不治本

近日台北市立委高嘉瑜遭伴侶家庭暴力之事件躍上新聞版面，眾多媒體爭相大篇幅報導。事實上，家庭暴力事件在我國層出不窮，依衛生福利部之統計顯示，民國100年通報之家庭暴力事件有104,315件，並且逐年上升，至民國109年通報之件數則達141,872件，年度統計已成長近四萬件。當初因民國82年時鄧如雯遭家庭暴力而殺夫案所催生，於民國88年立法通過之《家庭暴力防治法》施行至今年已是第22年，然而我們卻看到家庭暴力之通報事件與日俱增。

林秉樞和網軍帳號「聯結」 徐巧芯：他錢從哪裡來？

民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞施暴，震驚社會。因一名ptt帳號 「CrazyWinnie」曾在八卦版上貼文「高嘉瑜家暴...

鍾小平指高嘉瑜男友長相有這特徵 籲女性謹記4重點看清男人

立法委員高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天，震驚社會各界。台北市議員鍾小平昨晚也在政論節目談及此事，震驚「怎麼有人敢打女立委」，他從面相觀察指林男具有家暴男的特徵，並建議女性朋友交往時，須謹記4要點看清男人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。