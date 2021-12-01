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越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

高嘉瑜稱「受暴很丟臉」 王婉諭：不是妳錯

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
民進黨立委高嘉瑜在同黨立委管碧玲陪伴下出席記者會。（直播截圖）
民進黨立委高嘉瑜在同黨立委管碧玲陪伴下出席記者會。（直播截圖）

民進黨立委高嘉瑜 1 日於立院議場前廣場對外解釋受暴經過說，她第一時間覺得「很丟臉」、「覺得是一件非常難看的事」。記者會後，時代力量立委王婉諭對媒體表示不捨，強調「妳沒有錯，請不要怪罪自己」，更呼籲社會大眾不要將自己想像中被害人的「該有的樣子」，加諸在任何人身上。

同黨立委到場聲援

民進黨立委高嘉瑜在 11 月 30 日爆出，在 11 月遭到林某施暴，曾遭林痛毆、鎖喉、拖行，導致身上多處挫傷、瘀青，各大政論節目紛紛揭露高嘉瑜在節目錄製時露出的蛛絲馬跡，政論節目《新聞大白話》主持人錢怡君更爆出，高曾在錄影前脫口說出「不想活了」、「想消失在世界上」等負面言論，可見受到極大心理壓力。

事件爆出後，高嘉瑜一身黑白打扮、在同黨立委管碧玲與律師李永裕的陪同下，現身立院議場廣場，她在說明時多次哽咽、數度無法發言，管碧玲也多次在旁高聲大喊「要堅強，加油」、「加油、我們挺妳」等聲援高嘉瑜。

受暴當下感丟臉

高嘉瑜在一開始先為讓各界擔心道歉，也沒想到自己會成為社會事件的主角，「這段期間中，見識到人性最黑暗、最恐怖的一面」，她在第一時間很驚慌失措、害怕，感嘆自己身為立委，卻還是遭到脅迫。

她說，一直以來在媒體上，她希望呈現出「陽光、正面」的形象，受到暴力對待的事她也沒讓家人知道，因為「第一時間我覺得這是一件非常難看的事」、「感到丟臉」，而林某手機裡又有很多兩人的不雅照片與影片，她也受到脅迫，她自責說，「現在回想起來，覺得自己很蠢」、「識人不明」、「可能自己過去被保護太好，不知外面世界是怎樣。」

王婉諭力挺「不是妳的錯」

對於高嘉瑜記者會的自責發言，王婉諭對媒體強調，同樣身為女性政治工作者，她聽到這番話，感受到非常不捨、心痛，她指出無論被害人是誰，有多高的社經地位、政治條件，在遇到親密關係暴力與性私密影像勒索時，都同樣可能會不知所措。

王婉諭說，許多人在面對親密關係中的暴力脅迫時，外界常有「她為什麼不跑走？」、「他自己識人不明！」、「都當到立委了還不會保護自己」的言論，但這些都會造成被害人的二度傷害，她希望大眾不要檢討被害者，更不要將想象中「被害人的該有的樣子」，加諸在任何人身上。

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