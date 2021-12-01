高嘉瑜第一反應是丟臉 專家：友善社會是受暴者的救贖

立委高嘉瑜遭到男友家暴震驚社會，她今天開記者會時提到事發後自己第一個感覺是很丟臉，台南大學諮商與輔導系主任陳宇平表示，連高社經地位女性在遭遇家暴之後，都會有一段時間感到無助、不敢求援，更何況是一般受害者，所以兩性教育與社會友善支持相對很重要，才能讓受害者有逃出來的機會。

陳宇平表示，家暴受害者不一定是女性，但女性的比率比較高，加害者在加害過程中往往會給受害人一種印象「你不好讓我生氣我才打你，都是你的錯」，讓女性在遭受家暴後第一個反應「是我的錯嗎？」「如果我沒有這樣他是否就不會打我？」

高嘉瑜在受暴後，除了可能有傳聞中的不雅影片或機密機料的威脅，讓她不敢求援外，很多女性即使有高社經地位，也會有猶豫「是我的錯嗎？」「如果我不讓他吃醋是否就不會打我」，及罪惡感等似是而非的不確定性，即使有經過兩性教育及女性主義的洗禮，在父權社會的長期影響下，即使是像高嘉瑜這樣地位高的女性，也會有丟臉的感覺，猶豫要不要求救。

陳宇平表示，像是前華視總經理徐璐曾受到性侵，十多年後走出陰影，寫下「暗夜倖存者」一書，但在公開之前也會遇到周遭的人「事情已過去那麼久還要公開嗎」、「會不會對你造成二次傷害」等一些負面的情緒；全球的MeToo運動給受害人很大的勇氣，高嘉瑜事件在公開後，也是有很多酸民在網路上指責「活該」、「她一定很討打」，所以高嘉瑜願意站出來是很勇敢的，要面對社會給予受害人的壓力。

她表示，社會的友善支持是很重要的，台灣從過去的保守、經過教育的提昇與重視兩性關係後，對於受暴者的支持有增加，但還是有再進步的空間。