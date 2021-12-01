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高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

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影／全身是傷 高媽媽看高嘉瑜直播心疼落淚：要把人打死？

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
高媽媽看女兒直播落淚：這邊腫那邊腫怎這麼暴力？記者游明煌／攝影
高媽媽看女兒直播落淚：這邊腫那邊腫怎這麼暴力？記者游明煌／攝影

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜遭家暴，今天上午她公開出面說明，住在基隆的高媽媽看著手機直播，看到眼淚都掉下來，心痛到一度說不出話來，高媽媽心痛說，「這邊也腫，那邊也腫，是要把人打死嗎？」

高媽媽今天上午說，女兒從小就很獨立，發生家暴後家裡不要給她壓力，家裡人都很關心，也表現很正常，不過問她發生什麼，讓她快樂面對。

高媽媽表示，「臉都腫了，好可怕，嚇死人了，怎麼這麼暴力！」高媽媽心疼說，這邊也腫，那邊也腫，是要把人打死嗎？高媽媽說到眼淚都流下來，她說自己從來都捨不得打小孩，沒想到現在被打成這樣，家人都難以接受，希望她早點好起來。

高媽媽還說，「以後她就專心在事業上，她可能不太適合交親密的朋友了」，希望以後交男友要多小心一點。

高爸爸表示，他也不會給女兒建議以後交男友要如何，因為建議也沒有用，講真的，如果孩子40多歲了，有自己的想法。現在的人剛開始交朋友時，一開始都很好，交往後會出現什麼問題，沒有人會知道，自己會去處理面對。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高嘉瑜 林秉樞

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