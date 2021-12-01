高嘉瑜遭男友施暴 許淑華：親密暴力申請保護竟不到4分之1

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友施暴，高嘉瑜今天現身立法院召開記者會，表示沒想到自己成為社會新聞事件主角。民進黨北市議員許淑華今天也在臉書表示，「拒絕任何形式的暴力行為」、「每5位女性就有1位受到親密關係暴力」。她調閱台北市2020年家暴通報資料，家暴案件16992件中，親密關係暴力就佔8314件，幾乎是全部當中的一半。

許也說，「親密關係暴力」無所不在，但在申請保護令的件數只有3058，不到4分之1，申請通過的案件數量僅有1598件！

許淑華說，透過媒體新聞報導得知高嘉瑜受到伴侶的肢體暴力與恐嚇，並且已經訴諸法律行動。但在提告前，內心有很多掙扎。 這件事情又再次提醒，「親密關係暴力」應該被更加重視。

許說，今年度衛福部的報告顯示，每5位女性就有1位遭受過親密關係暴力。 大家應該會對5分之1如此高的比例感到驚訝，這表示不論女性的職業、外在特質如何都可能受到親密暴力的威脅，而且可能就在我們身邊、甚至是我們自己。

許淑華說，更令人擔憂的是，申請通過的案件數量僅有1598件，受害者遭遇暴力後最需要的是安全環境、身體心靈上的休養，但是要請下保護令保護自己，竟然如此困難。 甚至聲請保護令 必須要蒐集受暴證據、開庭時可能會與加害者見面，證據的蒐集不易、與加害者見面的恐懼或者因親密關係導致的複雜情緒，這些門檻是否造成受害人卻步？

許淑華說，她也在這邊呼籲，法院判定家暴保護的方向應該重新檢視。 她也會向行政院、立法院提出建議，應該創造更友善的申請程序與更安全的諮詢環境，陪伴受害者一起勇敢。 「受害的朋友，不要害怕，請你勇敢說出來」。