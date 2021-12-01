見人性最黑暗一面 高嘉瑜爆「被男友用不雅片威脅」： 受害者不只我

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜今出面回應，數度落淚，一度說不出話，她說，遇到人性最恐怖、黑暗一面，也透露林男握有兩人不雅影片，受害者不只有她一人。她也數度自責自己「識人不明」、「非常丟臉」，但她選擇勇敢面對，「若我是最後一個受害者，那在這件事情上也算有貢獻」。

高嘉瑜說，很多人會說身為立委有權勢卻被脅迫，但身為女性面對另一半暴力脅迫，真的內心百感交集，第一時間覺得非常丟臉發生她身上 ，但很多人說要勇敢出來面對，若她都不能其他人怎站出來？平常在媒體上給大家形象正面陽光，喜歡帶給大家歡笑，也會唱歌、搞笑。

高嘉瑜說，但身為一個公眾人物遇到這件事也不知怎處理，也沒讓家人知道，覺得是很難看的事情，但是老天爺會幫她，這事情也不是她所想的，壞事做盡會有天理循環，她覺得識人不明非常抱歉，「自己真的很蠢」，昨天我去警察局提告傷害，也知道林男手機有他們之間不雅照片或影片，試圖拿來脅迫我，也請律師要求希望林男把資料影片交出來，也提告妨害自由、妨害電腦使用。

高嘉瑜說，手機不只有她的影片，還有其他影片是不特定女性，他們可能也不知道，但受害者不只有她，希望她是最後一個受害者，藉由自己事件讓更多女性知道，會有很多人支持你，不怕自己面對。

高嘉瑜說， 第一時間 己也是非常驚慌失措、害怕，遇到這樣的恐怖的人，也有很多很好的人，努力想要幫她，也接到之前的受害者試圖跟她聯絡，才知林男不是對她一個人，很多前女友都用類似去恐嚇脅迫逼他們，順從意志。

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