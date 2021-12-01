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鍾小平指高嘉瑜男友長相有這特徵 籲女性謹記4重點看清男人

聯合新聞網 / 綜合報導
高嘉瑜（右圖）遭男友林秉樞（左圖）家暴後，今天上午首度現身說明遭施暴始末。圖／擷自udn TV、翻攝網路
高嘉瑜（右圖）遭男友林秉樞（左圖）家暴後，今天上午首度現身說明遭施暴始末。圖／擷自udn TV、翻攝網路

立法委員高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天，震驚社會各界。台北市議員鍾小平昨晚也在政論節目談及此事，震驚「怎麼有人敢打女立委」，他從面相觀察指林男具有家暴男的特徵，並建議女性朋友交往時，須謹記4要點看清男人。

「港湖女神」高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴，導致臉部、四肢多處受傷，隱忍半個月後才被週刊爆出，消息一出震驚社會，各界紛紛跳出來譴責林男。北市議員鍾小平也在政論節目《新聞面對面》中談及此事，表示連高嘉瑜這類社經地位高、懂法律又強悍的人，都還會被打成這樣，實在太令人詫異，並表示「支持蘇貞昌講話『打女生就是豬狗不如』」。

鍾小平繼續從面相提出對林男的觀察，表示「我們外省人有句話叫什麼，浙江人講的，說男人的眼睛『白狼眼』」，指林男的「眼睛就很兇、目露兇光，且眼白很多、眼黑很少，這種就長得一個異相你知道嗎？」。接著，他又講述林男之前的恐嚇前科、假裝與名人熟識來騙人，直指簡直就是「神鬼交鋒台灣版」。

他並舉「老人家的4點經驗」，教導女性朋友交往時如何看清男人，第一看酒品，喝了酒後會發瘋的要趁早遠離；第二看賭品，會為小錢起爭執翻桌者也不優；第三是看交友狀況，建議可從對方的「鐵哥們」處探聽；第四看控制慾，舉例林男以手機定位前女友行蹤，還恐嚇「殺了妳」，凸顯控制慾超強。

高嘉瑜遭男友家暴案最新進度，高嘉瑜今天上午首度現身釐清施暴始末，自認自己識人不明，挺身站出來，希望大家可以在她身上看到正面的形象。施暴的林秉樞今晨已被警方拘提，帶回警局偵訊。

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高嘉瑜 林秉樞 家暴

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