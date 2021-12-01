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遭爆林秉樞母喪送花 司法院：非林男緣故

中央社 / 台北1日電
司法院秘書長林輝煌。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長林輝煌。記者王宏舜／攝影

立委高嘉瑜疑遭男友施暴事件延燒。立委葉毓蘭今天詢問，林男母親告別式送花名單有大法官等人；司法院秘書長林輝煌說，林母有家屬是司法院人員而送花致意，並不是因林男緣故。

立法院司法及法制委員會今天邀請林輝煌列席說明立法計畫，並備質詢。葉毓蘭質詢時提及，媒體人黃揚明爆料指立委高嘉瑜男友林秉樞的母親日前舉辦告別式，送花致意的政商名流名單，包含司法院院長許宗力、大法官黃昭元等人，這讓她聯想到之前的前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾案。

林輝煌回應說，林老夫人因有一個家屬在司法體系工作，因此有送花致意，並不是因林秉樞的緣故。葉毓蘭接著說，司法院基於人情而送花，卻讓人以為是林秉樞在司法界吃得開，被拿來自抬身價。

立委吳斯懷質詢提及，商業法院有7名法官「無案可審」形同暫時解編，當初說1年約有500件可審，是否該併回原來法院審理即可。林輝煌回應表示，因疫情影響，的確有案件較少的情形，目前11月3日至24日已收到8案。

此外，林輝煌報告時提及，現行「涉外民事法律適用法」第46條規定，涉外婚姻成立的實質要件，準據法應依各該當事人的本國法，亦即雙方當事人均各自具備依其本國法所定的成立要件時才行，但目前全球只有29國承認同婚，如果另一方的母國不承認，則與中華民國國民締結的婚姻就不被承認。

林輝煌說，司法院1月22日通過涉外民事法律適用法第46條修正草案，規定只要一方是中華民國國民，可以在台灣同性結婚，草案現正由行政院會銜中，會銜後將送立法院審議。

司法院 林秉樞 葉毓蘭

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