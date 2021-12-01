高嘉瑜臉書意外洩悲傷照 眼尖網友赫見裙下小腿貼紗布

立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴後，仍出現在不同的公開場合。有網友眼尖發現，高嘉瑜雖然第一時間選擇隱忍，但臉書自PO的照片疑似洩露了傷勢，在蛋糕裙下擺，貼在小腿上的方形紗布依稀可見。

網友在PTT問卦，直指一則高嘉瑜在11月17日PO出的照片，「裙子裡的穿搭是紗布還是藥膏啊？」、「應該不是裙子穿二十年學馬英九用補的啦！」還有人將照片拉大後發現，高嘉瑜的左眼與右眼的色澤明顯不同，遭到施暴的右眼粉底似乎蓋得很厚，與左眼較為白皙的明亮感有明顯差異，「眼睛感覺有瘀青耶，厚粉都蓋不住。」

該文一出，許多網友讚原PO「眼睛真利」。高嘉瑜在該則PO文中還寫著：「在雞蛋跟高牆之間，我會站在雞蛋一方，為弱勢發聲，讓傾斜的法律關係、不平等的定型化契約回歸民法精神，而不是凌駕弱勢的霸王契約！」