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高嘉瑜遭男友家暴傷勢照曝光 小腿骨大片範圍瘀青加上紅腫

聯合新聞網 / 綜合報導
高嘉瑜被男友家暴，整個腿部瘀青痕跡非常明顯。圖擷自TVBS少康戰情室
高嘉瑜被男友家暴，整個腿部瘀青痕跡非常明顯。圖擷自TVBS少康戰情室

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，全身有多處地方被毆，痕跡清楚可見，TVBS政論節目《少康戰情室》曝光一張腿部傷勢照，大片瘀青加上廣闊範圍的紅腫，嚇壞現場所有來賓直呼太嚴重。

主持人趙少康表示，原本預定請高嘉瑜11月12日上節目，通告都已經敲好了，錄影前卻以自己不小心摔倒為由，臨時跟製作單位請假，並附上一張腿部受傷的照片「如今回想起來，很有可能就是被施暴後的傷口。

前立委沈富雄看了瘀青照後便直言，「摔倒不可能這個樣子，那是強力不斷的毆打才形成的。」因為她的受傷部位同時有裂傷及挫傷，不可能在一次摔倒中就出現。

此外，趙少康還透露，之前有一次高嘉瑜來節目錄影，來賓都把口罩脫下只剩她還戴著，大家就覺得很奇怪，沈富雄還問了她兩次說「我們都沒戴口罩了，為什麼妳還戴著，是認為我們有病嗎？」結果高支吾其詞，含糊帶過，那時就很奇怪。

沈說，有看到她脖子疑似還有傷沒好，嘴脣應該也有傷所以才堅持戴著口罩。趙也指出，後來當天錄完影，在座亦有其他來賓私底下關心討論，注意到高的脖子上的明顯瘀青，如今看來，的確與家暴事件的時間點不謀而合。

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