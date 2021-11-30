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周刊爆高嘉瑜遭男友家暴、幽禁 新北地檢：已分案了解

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。本報系資料照
民進黨立委高嘉瑜。本報系資料照

立法委員高嘉瑜今早被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天，今天上午高嘉瑜先低調證實此事，接著在早上11時許前往台北市警中正一分局完成報案，轉由案發地新北市板橋警分局處理，稍早新北地檢署證實，高嘉瑜遭男友痛毆、控制行動一案，已剪報分案了解中。

周刊爆料，有「港湖女神」之稱的民進黨籍立法委員高嘉瑜，11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋區馥都飯店時，因被男友發現手機內與前男友密集傳訊，慘遭男友痛毆，更控制她的行動直到2天後才放人。

新北地檢署指出，有關周刊報導高嘉瑜遭男友痛毆、控制行動一案，地檢署已剪報分案，由婦幼專組邱舒婕檢察官了解中。

高嘉瑜本人也在臉書上回應，感謝大家的關心，「對不起，讓大家擔心了。」，表示之後會再統一向外界公開說明，「嘉瑜也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者，再次感謝大家的關心。」

高嘉瑜 家暴

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