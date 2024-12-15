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新北：查到亂倒營建廢棄物就停工 建商最怕

聯合報／ 記者葉德正鄭惠仁潘奕言范榮達趙容萱／連線報導
本報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。記者鄭惠仁／攝影
本報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。記者鄭惠仁／攝影

營建廢棄物亂倒層出不窮，政府與不肖業者一直上演貓捉老鼠，縣市政府紛提精進作為，包含從勒令工地停工，到籌設土資場就地解決土方與廢棄物去化。

新北市是六都唯一沒有土方自治條例的直轄市，二○一三年推動「黑蝙蝠專案」查緝違法傾倒；工務局副局長蘇志民說，一查到亂倒，就對源頭的工地祭出「停工」重罰，效果最好，因為建商最怕停工，曾有一建案停工一年多。

新北近來更透過管制要點強化，蘇志民表示，黑蝙蝠專案要求工地先將廢棄物與可利用的土石先分類減量，再運往土資場或焚化爐，如今更透過電子聯單取代傳統紙本的三聯單，掌握行車路線、內容物等，以利管控流向，如今已從專案變成常態作法。

蘇志民說，工務局在審核業者的工程計畫時，就要求明列土資場地點和名稱，公共工程的土方大多送往台北港填海，其他工程的營建土方和廢棄物，最遠只能送到新竹處理，防止業者中途動手腳，並要求曾違規的載運車輛須裝設ＧＰＳ定位，只要發現行車軌跡不符，業者若無法合理證明，就勒令停工。

中央尚未訂定全國統一的營建土石方檢測標準，台中市環保局長陳宏益說，營建廢棄物和土石方僅一線之隔，中市府率先推出剩餘土石方檢測辦法，建立科學的統一認定廢棄物標準及檢驗方法，促使業者能透過分類，降低營建廢棄物比率。

苗栗縣長鍾東錦說，源頭管理最重要，正在評估地點設置公辦民營土資場，配套嚴格監管，讓鄉親有回饋、也進用在地居民就業，一併監督土資場運作，落實「苗栗自己解決自己的營建廢棄物問題」目標。新竹縣長楊文科則強調，縣府將導入ＧＰＳ管制等措施，加強防堵營建廢棄物亂竄。

南市府環保局長許仁澤表示，台南是重災區，已跨局處查緝，將擴大與中央合作，增加科技執法，用「智慧圍籬」抓亂倒者。屏東縣府環保局表示，將展開工地查核行動，不定期攔查運輸車輛，嚇阻不法。

公共工程 廢棄物 環保局長 科技執法

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