新聞眼／解方緩不濟急 搶救國土不能等

本報陽光行動「國在山河廢」專題報導，直指營建混合廢棄物管理機制的諸多缺漏，監委參透「行政怠惰」是國土沉痾的病灶，如今內政部、環境部紛提精進作為，關鍵解方不是要向行政院新提方案，就是要走冗長的修法程序，殊不知醫治國土之痛已不能等。

監委批政府行政怠惰其來有自，行政要依法，內政部處理營建土石方及廢棄物，長達卅三年都用沒有法令位階的「方案」、「計畫」，過程中，不只學界、地方政府迭有立專法的建言，審計部報告更明確指出，因欠缺法律位階的專法，導致縣市政府管控標準不一，衍生管理亂象。

內政部與行政院對這些聲音置若罔聞，一部早就研訂的營建剩餘土石方處理法草案，在行政院擱了近廿年遲無下文，豈無立法怠惰的責任？

審計部移給監察院的報告，也直指中央主管機關尚未建置全國統一的ＧＰＳ流向管理系統，供縣市政府運用，只有少數直轄市自行建置，將來恐與中央系統有整合問題，徒增公帑支出，也不利廢棄物流向管理效益。管理機制多頭馬車、各行其事，二、三十年來連一套ＧＰＳ系統都搞不定，難道不是行政怠惰？

營建廢棄物濫倒毀國土事態嚴重，第一線偵辦的檢察官、警察、環保稽查人員，莫不期盼源頭做好分流，明確各種檢測及認定標準，末端也有充足的最終去化管道，但從這些疲於奔命的執法人員口中，聽到的盡是對政府的抱怨和嘲諷「我們看到的土資場就是不夠，為什麼中央都說夠？」中央大員難道不覺得汗顏？

民進黨政府已執政九年，國土保育無關藍綠，「愛鄉土」甚至是民進黨的核心理念之一，但中央不攜手地方盡力解決問題，也難怪同是綠營的前朝官員都忍不住批評；「行政怠惰」只是剛好而已。

健全管理營建廢棄物尚有百廢待舉，坐在高位的官員若只想用一紙新聞稿，用幾項緩不濟急的因應措施打發外界的質疑，就低估了人民的智慧。當務之急是善用現有的法令規範，讓違法亂倒集團不敢再犯，才能救國土於水火之中。