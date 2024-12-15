彭啓明：增加營建廢棄物合法去處、完善追蹤

營建廢棄物亂倒的國土沉痾難解，環境部長彭啓明接受本報專訪時認為，應從增加土石方合法胃納量、完善追蹤管控流程、強化科技執法能力三方面著手，長期要從循環經濟角度看待此問題，並訂立專法，才是妥善解方。

彭啓明說，工地產出營建土石方和廢棄物，分屬內政部、環境部管理，長期以來確因界面不夠清楚等問題，容易互推責任，在行政院統合下，陸續釐清權責，但諸多環節仍讓不肖業者有可乘之機，需要跨部會合作解決。

他舉例，環境部為防止廢棄物被亂倒，廢棄物清理法就要求全台一萬五千多輛廢棄物清運車，都必須裝設ＧＰＳ系統，但載運土石的砂石車不必裝，只有少數訂有自治條例的縣市才要求裝設ＧＰＳ，這個斷鏈要快補，才至少有追蹤的工具。

這次環境部再修廢清法，草案就納入這項需求；另對違法亂倒業者被判刑、罰款太輕，與不法利得不成比例，這次也盼能加重刑罰。彭啓明認為，營建混合廢棄物確實需要訂立專法來管理，但緩不濟急，當下要強化土方及廢棄物去化及執法。

彭啓明說，當前應強化營造業主的源頭責任，落實工地土石方與廢棄物的分流，建管機關是否落實輔導、稽核是關鍵，同時把合法清運完成土石方的證明文件，作為使用執照的核發要件。

至於讓土方有去處，除了內政部盤點合宜用地，環境部也向國發會爭取一百億基金，用來投資土資場這類嫌惡設施，透過設備升級、資源化處理等作法，讓民眾不再覺得是嫌惡設施，也能合法安頓土石方甚至廚餘。

「智慧圍籬是科技執法的重要工具。」彭啓明表示，目前檢方結合環保、警政單位在前線抓違法亂倒，耗費不少公務資源；環境部已開發一套電子「智慧圍籬」，沿國道及快速公路布建車牌辨識系統的監視系統，結合ＡＩ辨識科技及縣市警方的車辨監視系統，快速逮獲違法亂倒的行為人。

彭啓明說，智慧圍籬面臨經費不足及缺乏法令依據兩大困境，將向行政院簡報爭取預算支持，都在設法突破中。