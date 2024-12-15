內政部提3招 營建廢棄物去化防弊

全台營建廢棄物亂倒、嚴重破壞國土，遭監察委員直指行政怠惰導致；內政部國土署表示，將推動工地土石方及廢棄物源頭分流，棄土三聯單從紙本改為電子聯單防造假，以及修法要求載土車全面加裝ＧＰＳ等，全面優化營建廢棄物去化管理。

監委陳景峻指營建廢棄物管控機制疏漏多，批行政怠惰，國土署表示，今年三月修正施工管理作業原則，要求起造人應檢附清運完成等證明，才核發使用執照；中央也與地方政府聯合稽查小組查緝，警政署近三年就查獲廿件幫派涉及建案土方圍事、國土保育犯罪等案件，查扣不法利得逾一點二億元，「絕無怠惰」。

本報記者前天在台南社宅動土典禮時，採訪內政部長劉世芳如何處理此案，她表示因在動土典禮上，不適宜回應；事後是由國土署發新聞稿對外說明。

國土署表示，接下來會輔導工地先分流可利用的土方、鐵鋁等金屬（資源物）和廢棄物，土石方循現行土石方處理計畫，送到合法收容處理場所；廢棄物則循環保體系清運管道處理。由於目前僅廢棄物清理法明文規定，載運廢棄物車輛須強制裝衛星定位ＧＰＳ系統追蹤流向，載土方車輛不受管制，這部分將請環境部協助修廢清法一併納入。

國土署指今年五月修正「營建剩餘土石方處理方案」，取消土資場的轉運功能，杜絕砂石車繞場虛晃；也將土方流向聯單改為電子聯單，防止造假，搭配ＧＰＳ追蹤，全面控管流向。

國土署表示，已向行政院提交「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，若獲核定，未來審查重大開發案將嚴格要求落實土方減量，並採「土方平衡」原則規畫設計，例如可回填有崩塌風險邊坡、做必要的地盤墊高等用途，減少土方外運。

盤點土資場選址 增去化管道

另外，內政部與相關部會將定期盤點未來廿年可供填埋土方的海域、陸域及港區，透過衛星圖資套疊，排除環境敏感區，提供地方政府評估推動設置土資場，讓土石方長期有合法去處，並輔導土資場朝加工場升級轉型，不會只剩下開立聯單的功能。

國土署同時將放寬磚瓦窯廠、砂石場等業者，申請將營建土石方作為生產原料，充分利用資源，開拓多元去化管道。