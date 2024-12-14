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營建廢棄物濫倒 藍點名內政部、環境部赴立院報告

聯合報／ 記者陳秋雲黃瑞典／連線報導
地方環保單位發現，偷倒集團正鎖定偏僻、沒人管理的國有地填埋營建廢棄物，台南七股一處魚塭被偷倒後再申設光電場，尚未核准，現場已立起光電板基樁。記者劉學聖／攝影
地方環保單位發現，偷倒集團正鎖定偏僻、沒人管理的國有地填埋營建廢棄物，台南七股一處魚塭被偷倒後再申設光電場，尚未核准，現場已立起光電板基樁。記者劉學聖／攝影

營建廢棄物全台流竄，監管機制失靈，國民黨立委指營建廢棄物濫倒因利益龐大，已發展成非法產業鏈，批內政部環境部長期監管不力，將要求兩部到立法院專案報告，也呼籲行政院站出來強力督導，不能讓台灣變成垃圾島。

立委楊瓊瓔表示，營建廢棄物濫倒因利益龐大，已發展成非法產業鏈，自己常耳聞此事，例如有惡劣業者為躲避查緝，會租老舊磚廠、閒置工廠倒廢棄物，破壞良田的行為更無法容忍，她呼籲行政院要統整資源，比照打詐、酒駕擴大偵辦不法。

楊瓊瓔說，營建廢棄物的黑數很多，政府對土資場量能不足問題遲未改善，連辦案的檢察官都看不下去，將要求內政部和環境部到立院專案報告，盤點問題並訂出改革作為與期程，防堵疏漏。

立委廖偉翔也說，環保署雖升格環境部，但營建廢棄物問題愈加嚴重，他將邀請建商、土方業者及專家學者開座談會，把問題攤開，協助政府找解方。

立委邱鎮軍說，不肖業者亂倒營建廢棄物，不少縣市都受害，不僅造成環境汙染，已是嚴重的國土安全問題，要付出極大的社會成本，更是禍遺給後代；目前應先要求內政部及環境部加強管理廢棄物源頭及流向，最重要的是加速解決去化管道與量能不足困境。

邱鎮軍表示，土資場、焚化爐等廢棄物處理設施，無論政府或民間設置，常因地方有疑慮、視為嫌惡設施而反對抗爭，他認為各縣市都該有一個責任區，由環境部獎勵設置或投資，比照早年一縣市一座焚化爐的作法，要求至少每個縣市要有一座土資場，「自己的營建廢棄物自己處理」。

內政部 廢棄物 環境部

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