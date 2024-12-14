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營建廢棄物濫倒 監委痛批行政怠惰

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
本報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。記者鄭惠仁／攝影
本報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監委要查。圖為台南市北門區蚵寮國有地遭亂倒營建混合物。記者鄭惠仁／攝影

本報陽光行動專題「國在山河廢」揭露營建廢棄物違法亂倒現象，監察委員陳景峻表示，相關管控機制疏漏多且行政怠惰，已和張菊芳、郭文東兩名監委共同立案調查此案，最遲兩個月內完成調查報告。陳景峻向行政院喊話，盼速立專法因應，並強化管控措施。

陳景峻說，營建土方及廢棄物違法亂倒情形嚴重，他近來走訪各地發現，這幾年北部房市景氣好，建照案量大增，公共工程也多，產生爆量的營建混合廢棄物，而這幾年土資場和深坑、石碇、林口到桃園一帶都被倒滿了，才會往桃園以南亂倒，「問題出在源頭胃納及去化管道不足」。

陳景峻調出資料發現，去年營建土石方高達六千八百多萬立方公尺，營建廢棄物有二百多萬公噸，相差卅多倍，但可暫存及處理的棧仔場、土資場嚴重不足，造成業者鋌而走險、違法棄置；面對大都更時代來臨，須多管齊下，擴增土資場、推動資源循環利用等作為，現正修訂的國土計畫法，也要為此負起責任。

陳景峻說，內政部能清楚掌握並預估每年核發建照、建物改建及工程案量，及可能產出的土石和廢棄物量，據此擴增合法且足夠的土資場。另在營建混合廢棄物流向管理上，現在幾個環節都有漏洞，像環境部管廢棄物車要強制裝衛星定位追蹤系統ＧＰＳ，內政部卻未要求載運營建混合物車輛要裝ＧＰＳ，中央應統合部會及地方的系統，才有利追蹤監管。

陳景峻也發現，長達卅三年來，政府管理營建土方及廢棄物只用「方案」或「計畫」等行政規則，連一部專法都沒有，因缺乏法律的強制力和罰則，加上行政怠惰，既無法落實管理，不肖業者也因獲利遠大於罰則敢鋌而走險。

事實上，內政部早在二○○五年就研訂營建剩餘土石方處理法草案，但送進行政院後，近廿年沒下文。陳景峻說，土石方涉及利益大，多方角力難免，如今破壞國土情況相當嚴重，行政院應加速立法，同時拴緊螺絲，強化現有的管理手段。

陳景峻也提醒，他在宜蘭也發現國有地的沙灘被擅挖抽海水作海洋深層水，顯見三不管的國有地已被偷倒集團盯上，後續清理及可能造成的危害，行政院不能掉以輕心。

國有地 廢棄物 行政院 陳景峻

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