新聞眼／縱放偷倒…內政部裝睡？公權力軟手才太扯

本報「國在山河廢」陽光行動專題，揭發全台廢棄物偷倒亂象，情況有多嚴重，環境部長彭啓明昨到台南現場，被偷倒集團的囂張行徑所震懾，直呼「太扯了」；對照現行監管機制鬆散，連地方派出所所長都涉及對土蟲通風報信，地方官商等勢力勾連破壞國土的黑金生態鏈，才真讓國人覺得「太扯了」。

近幾年檢方查辦不法偷倒集團，屢屢發現地方勢力、角頭與官方頗有默契，好比從寬認定砂石車上的廢土是「土方資源」，可方便通關，不被攔查員警刁難，即使廢土已倒在農田被抓到，也捨棄有刑罰的廢棄物清理法不用，改用區域計畫法責付業者「限期改善」避罰。

種種巧合讓檢方認為不單純，官商與黑金勾串，恐縱放不少違法偷倒行為，加上現行規範有諸多疏漏，形成完美的犯罪牟利方程式。昨天檢廉搜索台南某派出所所長，指他涉嫌在檢方查辦卅三處違法回填營建混合廢棄物案中，向土蟲通風報信，讓業者提前撤離、重機具免遭查扣，更坐實檢方的推斷。

國土遭營建廢棄物毀壞的亂象，證明政府不只是一隻無牙老虎，還是助長犯罪的共犯結構，彷彿是綠能黑金弊案的翻版。

彭啓明昨站第一線了解實況，猛喊「太扯了」，至少沒噤聲；主掌營建事務的內政部長劉世芳，若看到嘴上說「愛鄉土」的民進黨執政九年，環境卻變得如此不堪，不知為何還保持沉默，難道真應了那句「裝睡的人叫不醒？」

政府掌握公權力，官員除喊太扯，更重要的採取行動、解決問題，別讓人民覺得官員扯。