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涉洩密土蟲 派出所長被搜偵訊

聯合報／ 記者邵心杰蔡維斌／連線報導
台南33處魚塭及光電場違法堆置、回填營建混合廢棄物案，查出歸仁警分局大潭派出所許姓所長涉洩密。圖／本報資料照
台南33處魚塭及光電場違法堆置、回填營建混合廢棄物案，查出歸仁警分局大潭派出所許姓所長涉洩密。圖／本報資料照

台南檢警環八月偵辦安南等區卅三處魚塭及光電場違法堆置、回填營建混合廢棄物案，查出歸仁警分局大潭派出所許姓所長涉洩密，讓業者提前撤離重機具免遭查扣，檢方昨指揮廉政署搜索派出所，並將許姓所長及業者等四人傳喚到案，漏夜偵訊中。

另，雲林地檢署偵辦麥寮、台西及口湖等鄉鎮沿海農地遭回填具刺鼻味的廢土，經查所填均屬營建混合廢棄物，查獲三組非法回填營建廢棄物集團，昨天將土尾仲介、地主及管理人等共廿六人依違反廢棄物清理法罪嫌起訴。

台南地檢署獲報，兩名許姓業者及施姓業者在安南、七股及善化區，違法將營建廢棄物載至魚塭及光電場回填堆置，八月檢警環大舉行動，許姓等三名業者都聲押獲准。但蒐證過程發現部分案場人去樓空，重機具都提前撤離，檢方查出許凱智涉洩密，昨傳喚許及業者等四人到案說明。

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