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光電場挖出鋼筋 彭啓明勘查搖頭：太扯了
環境部長彭啓明昨赴台南市學甲，除了解被填埋的爐碴清理進度，也到七股的光電場實地勘查非法掩埋營建廢棄物，看到光電場竟挖出鋼筋也不禁搖頭說「太扯了，不可思議」，違法亂倒事業廢棄物問題真的很嚴重。他認為，問題可能出在源頭管理，未來會推動「循環經濟促進法」，結合加強稽核與末端執法，杜絕亂象。
台南學甲的爐碴之亂至今未解，全程興業工廠下方尚有廿七萬多噸爐碴未清除，台南市環保局長許仁澤、環境部南區環境管理中心主任石秉鑫說明，工廠旁國有地被掩埋的爐碴已清除，但四萬五千平方公尺廠房下方七公尺深的爐碴，業者基於員工生計仍要運作生產，不同意拆廠清理。
許仁澤說，部分裸露爐碴因雨造成附近積水如石灰水，pH值高達十三（強鹼），因設地下井監測，尚無汙染會持續監控。
彭啓明接著到七股看坪里的光電場，這裡是環檢警八月偵破三處光電場、十一處魚塭挖到營建混合廢棄物的案場之一，看到魚塭被營建廢棄物填平後申請作光電場，雖然還沒核准，業者已架好基樁，且被檢警挖出大塊的混凝土塊和鋼筋。彭啓明看了忍不住搖頭，直呼偷倒集團太扯了。
彭啓明說，檢警環合作加強查緝亂倒廢棄物，從二○一五年至今已查獲二千五百件，七千六百多人遭法辦，但抓不勝抓；問題可能出在源頭管理，為加強管控營建土石方與廢棄物流向，現正逐步釐清，未來也會推動「循環經濟促進法」，結合加強稽核與末端執法，杜絕台六十一線沿線土地被亂倒現象。
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