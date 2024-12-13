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偷倒集團鎖定國有地 偏僻處見大量營建廢棄物

聯合報／ 記者鄭惠仁江良誠賴昭穎／連線報導
地方環保單位發現，偷倒集團正鎖定偏僻、沒人管理的國有地填埋營建廢棄物，台南七股一處魚塭被偷倒後再申設光電場，尚未核准，現場已立起光電板基樁。記者劉學聖／攝影
地方環保單位發現，偷倒集團正鎖定偏僻、沒人管理的國有地填埋營建廢棄物，台南七股一處魚塭被偷倒後再申設光電場，尚未核准，現場已立起光電板基樁。記者劉學聖／攝影

不肖業者違法濫倒營建土方及廢棄物問題嚴重，近來在中南部的溪畔、濱海魚塭、廢棄鹽田等人煙稀少的國有地上，陸續發現被偷倒大量營建土方和廢棄物，地方環保局推斷，沒人管的國有地已成偷倒集團鎖定的犯案目標。

台南市北門區蚵寮保安段有十七公頃國有地，多數是廢棄魚塭與鹽田，地主是財政部國有財產署，因偏僻、罕見人煙，最近陸續被亂倒營建廢棄物，國產署設圍籬阻擋，業者就改到緊鄰另一塊國有地傾倒。

土蟲囂張 鋪長堤引路

稽查人員覺得誇張的是，不法業者疑似為了方便車輛通行及偷倒，拿這些廢棄物在魚塭與魚塭之間鋪成百餘公尺長、寬約六公尺的「長堤」引路。稽查人員說，如此大膽前所未見。

南市環保局十日現勘，認為設置圍籬太脆弱，砂石車一撞就倒，已建議國產署設監視器防偷倒，並提清理計畫書，負責恢復原狀。

將軍溪西南側一處剛被租用作為漁電共生的案場，九月也被堆置超過五十噸廢砂土、廢塑膠、廢木材等營建混合物及垃圾。

砂石車直入 政府不知？

南投縣埔里鎮眉溪畔國有地，上月被偷倒四萬多立方公尺廢土，面積超過一公頃，因有黑灰色泥塊，由於眉溪是灌溉水源，居民擔心是有害廢棄物汙染農作物。南投環保局稽查後移送地檢署偵辦，近日將開挖土方化驗，追究承租人和載運業者法律責任。

縣議員蘇昱誠說，四萬立方公尺約是兩千輛砂石車運量，為何相關單位都沒警覺，外縣市砂石車由國道六號偷載廢土長驅直入，縣府應嚴格把關，以免南投成為廢土天堂。他更直指國有地出租後，主管機關幾乎不曾聞問，成了偷倒廢土的大破口，國產署不能只收錢不管事，汙染苦果卻讓全民承擔。

南投縣環保局長李易書說，南投有濁水溪、烏溪兩條主要河川，沿岸最容易被偷倒營建廢棄物，環保局除會同警方查緝，水利署第三、第四河川局也在兩溪沿岸堤防設監視器，嚇阻偷倒。

國產署官員表示，各地國有地被亂倒廢棄物，除加強架設圍籬，也向檢警舉發，原想架設監視器，但該處偏遠，沒線路也沒電，設監視器有困難，未來考慮用無人機輔助巡查管理。

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