回響／營建廢棄物流竄濫倒 屏縣府修正自治條例嚴打

聯合報發起的「陽光行動」專題報導「國在山河廢」，揭露營建廢棄物濫倒問題引發各方回響，屏東縣政府強調，縣府已修正公布「屏東縣營建剩餘土石方管理自治條例」規定，營建廢棄物由專業機構處理，也有更嚴格的審核及稽查制度。

屏東縣營建剩餘土石方管理自治條例已於今年3月29日修正公布，縣府表示，未來也會配合內政部國土管理署擬定電子聯單及GPS管理系統，有效掌控載運車輛行駛軌跡，避免違規營建土方隨意傾倒棄置。

另屏東現有2家核定的營建混合物再利用處理機構，能處理縣內產出的營建廢棄物。營建工程於施工前須向環保局申請事業廢棄物清理計畫書，除審查嚴格外，核准後也會不定期派員至工地查核，並透過天羅地網稽查專案，不定期於各重要路口攔查運輸車輛。

對於土石方隨意棄置案件，已依「屏東縣政府執行非都市土地違反土地使用管制案件權責劃分作業要點」建立跨局處平台，針對非法棄置土石方的行為人，依區域計畫法、都市計畫法或廢棄物清理法依法究責。

而未經申請許可擅自收受餘土者，處違規人1萬元以上5萬元以下罰鍰，並命其限期回復原土地使用目的與功能，屆期未回復者，得按次處罰。

縣府環保局表示，目前縣府持續進行「天羅地網」、「夜鷹早鳥」及「稽查無假期」等稽查專案，其中天羅地網主要針對曳引車、大貨車等攔查，今年至今已執行44次，攔查154車次，並於任務收隊後執行可疑車輛埋伏跟車作業，執行138車次。

屏東縣議員洪明江認為，垃圾處理代表一個國家社會的文明程度，廢棄物亂丟亂埋的問題，政府除了該有法律上的制裁外，也要正視根本原因是否有廢棄物無法處理，因為一定有這樣的需求才會有人即使違法也要做，唯有從源頭解決才能治本。