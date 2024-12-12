垃圾之島專題回響 環境部長彭啓明南下視察違法濫倒

本報最近推出台灣「垃圾之島」營建廢棄物遭到違法濫倒報導專題，各縣市無一倖免堆出百餘座垃圾山，遭戲稱「垃圾百岳」，環境部長彭啓明今天特地南下台南，實地到包括遭到爐渣亂倒的工廠與被營建廢棄物掩埋的魚塭光電場視察，見到原本的良田被違法業者亂倒成廢地感到十分痛心，他表示環保稽查人員疲於奔命執法，耗費大量公務資源，要遏止這種濫倒情況希望能從檢警諸多查辦的個案中，清晰理出上中下游的共犯結構，包括業者如何結合黑幫勢力，破解政府的整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。

台灣西部愈來愈多良田、魚塭、山谷像得了癌症，正一步步死去，凶手是營建工程產生的廢棄物與剩餘土石四處濫倒，聯合報採訪團隊數月來走訪多處中南部被偷倒營建廢棄物的犯罪案場，所見盡是這種土地被汙染之後的慘況；尤其本來是良田的農地，因為埋了大量的營建廢棄物難以清理，也種不出農作物，土地幾近報廢。廢棄物毀國土現象令人憂心，全盤檢討整套漏洞百出監管制度，更是當務之急。 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，現場傳出惡臭。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，現場傳出惡臭，還有不明白色液體溢出。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明（中）前往視察，說明將來將嚴格控管。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明（左）前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南學甲一處工廠被不肖業者傾倒爐渣，環境部長彭啓明前往視察，還用試紙測試酸鹼值。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，還從土中挖出一根大鋼筋。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明（左三）前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影 台南七股一處魚塭光電場日前被查獲有不肖業者偷倒營建廢棄物，環境部長彭啓明前往視察，表示要建立整套監管制度，阻止國土危機蔓延擴大。記者劉學聖／攝影