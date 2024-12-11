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陽光行動／回響／查違規清倒營建土方 新北祭停工重罰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
五股都更案土方違規清倒三峽，一度被停工一年多。圖／新北工務局提供
五股都更案土方違規清倒三峽，一度被停工一年多。圖／新北工務局提供

新北市雖是六都唯一沒有土方自治條例的直轄市，但從早年的黑蝙蝠專案查緝違規傾倒廢棄物，新北更透過管制要點強化，除電子聯單、GPS掌握貨車路線，更祭出「停工」重罰，要求業者遵守規定，曾有案件一停就是一年多。新北市副市長陳純敬直言，非法廢棄物流竄，主因在「收益太高、成本太低」，業者才會鋌而走險，「上頭」（指中央）應展現態度，能更有效遏止。

新北市工務局副局長蘇志民表示，市府2013年推出「黑蝙蝠專案」，針對運剩餘土石方與廢棄物車輛強力稽查，現今已從專案性質，變成常態性政策。

環保局說，非法棄置查緝由環保局主辦，搭配警方協助，由環保局判定隨車證明文件，工務局則負責源頭管制及訂定轄內土石方管制辦法，若有棄置行為，其餘農業局、水利局、城鄉局及地政局等則依棄置點位使用地目按其相關法令協助處置。

蘇志民說，新北市將營建廢棄物分砂石土質與回收物部分，希望在工地內先分類減量後，再運往土資場，並透過電子聯單掌握行車路線、內容物等，以利查察。

若曾違規的業者，也要求裝設GPS定位，只要發現與原定軌跡不符，業者若無法明確說明，就可以祭出「停工」處份；另避免土方運送路途遙遠，有機會動手腳，最終處理地點不能超過新竹以南。

「工地最怕停工。」蘇志民表示，違規業者須將違法棄置的土石方運回原工地，再送到合法最終處置場，先前五股曾有一都更案，因棄置地點地主一度拒絕運回，導致案件停工1年多。為更有效管理營建剩餘土石方，新北目前正在訂定自治條例。

新北市副市長陳純敬說，非法廢棄物流竄，主因在「收益太高、成本太低」，以過往案例來看，就像詐騙案件一樣「罰則太輕」，讓不肖業者甘冒風險。

陳純敬也說，以前興建國道時，就曾在在偏僻地區工廠，發現大量違規營建土石方，業者透過轉手再轉手，地主、租客等層層設立斷點，確實難追源頭。

陳純敬說，雙北針對土石方管制嚴格，且營建廢棄物涉及建管、產業、水利與環保等單位，在地方就需跨局處合作，遑論跨縣市，如果「上頭」能展現態度，各縣市做好把關，加上檢調事後強力偵辦，應能有效減少類似案件發生。

廢棄物 環保局

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