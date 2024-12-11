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陽光行動／土蟲橫行 黑幫「濫倒產業鏈」

聯合報／ 記者張議晨林宛諭張宏業黃羿馨／專題報導
儘管整地人員出示合法土石文件，雲林環保人員仍要求開挖查驗是否夾雜有廢棄物或不法砂土。記者蔡維斌／攝影
儘管整地人員出示合法土石文件，雲林環保人員仍要求開挖查驗是否夾雜有廢棄物或不法砂土。記者蔡維斌／攝影

處理營建土石方及廢棄物已成一條產業鏈，黑道幫派是隱身幕後經營的要角，一路以合法掩護非法。據刑事局統計查扣各類犯罪所得，黑幫在土石棄置的獲利已超越毒品買賣，排名第三；據了解，載運廢棄物及土方的車隊多達百餘支，業界形容黑幫物流車隊龐大，堪比連鎖超商。

「他們（黑幫）早就集團化經營營建（廢棄物）這一塊。」環境部南區稽查員阿娟（化名）一直在抓亂倒的土蟲，她說，棄土集團大致分為出土端的土頭、棄土端的土尾和司機頭三段。

從土頭到土尾 都有黑影

「從土頭（工地出土）到土尾都有黑道大哥的身影。」工程包商阿振專標學校工程，他說，工程一標完就會接到許多幫忙載土、推銷混凝土、瀝青等電話，不能隨便拒絕，「每通電話背後都代表某個勢力，今天來拿這些工程的『大哥』，日後可能就會站在完工剪綵典禮上」，他們另一個身分可能是民意代表或某公會理事長。

阿振說，黑幫各據地盤，在地建商都會買帳，好比都更前期，若有釘子戶阻礙合建協議和開工時程，便委由黑幫「處理」加速排除；日後工地開工，拆屋、挖地基產生的廢棄物和土方去化更是一大塊肥肉，全由在地黑幫承攬。

「營建廢棄物的物流車隊不輸全聯和超商。」阿振說，黑幫車隊有自營和靠行兩種，西部加起來有一百卅多支各有所屬的車隊，一般跑單幫的聯結車、砂石車必須先靠行，由司機頭「發牌」認證才能加入。

屏東縣環保局隨機配合警方攔查可疑大貨車，查緝人員要登車查察有無非法裝載廢棄物，以遏止濫倒。記者劉學聖／攝影
屏東縣環保局隨機配合警方攔查可疑大貨車，查緝人員要登車查察有無非法裝載廢棄物，以遏止濫倒。記者劉學聖／攝影

查扣犯罪現金 超越毒品

刑事局統計二○二一年一至九月各類犯罪查扣的現金，土方棄置已擠進前三名，超越第四名的毒品買賣。彰化檢方以偵辦「一條龍」棄土案一年為例，二家清運業者、四家土資場的非法利益上看二億多元。細查一家非法車隊的帳冊，一年不法收入也近三億元，還未計算砂石車司機。

彰檢表示，源頭和末端的黑幫都想分食這塊利益，先前芳苑鄉農地被亂倒廢棄物，在地角頭向司機索取每車三百至一千七百元不等的「看場費」。雲林也有類似狀況。

營建廢棄物清運暗黑手法 製表／鄭朝陽、洪敬浤
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國在山河廢

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