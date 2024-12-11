新聞眼／垃圾之島…國土危機加劇 政府裝睡

台灣被譏為「垃圾之島」名不虛傳，近年各縣市堆出百餘座垃圾山，遭戲稱「垃圾百岳」；如今在大量工程驅動下，營建廢棄物及剩餘土石方四處流竄，另在良田、魚塭、荒野堆出垃圾百岳二點○，多年來不僅治理失靈，還變本加厲。這場國土保安危機正挑戰「行動創新ＡＩ內閣」。

違法亂倒營建廢棄物，各縣市無一倖免，疲於奔命執法，耗費大量公務資源。檢警環從諸多查辦的個案，清晰理出上中下游的共犯結構，如何結合黑幫勢力，破解政府的整套監管制度；但政府裝睡一直叫不醒，繼續放任監理機制死當，導致這場國土危機蔓延擴大。

好比內政部主管營建業務，雖動用衛星偵查偷倒行為，卻不思規畫足夠的土資場，源頭解決去化管道不足問題，也未善用核發執照的行政權，落實監管工地土方及廢棄物去向，難怪前朝前政務委員吳澤成直指內政部「失職、要負最大責任」。

營建混合物理應在分類、回收再利用、焚化或掩埋的去化管道中，被逐一安頓；除了去化管道不足，各項工程使用再生級配的意願低，政府若不創造需求，再生級配有行無市現象就無解，自然沒誘因要業界花成本處理，消失的營建廢棄物黑數就居高不下。

廢棄物毀國土現象之所以令人憂心，與當下事業廢棄物難去化的窘境有關。南部環保官員指北部南運的營建混合物，若摻雜廢塑膠的事廢能賺更多，一車約七萬元，扣除上繳土尾的一、二萬元，可淨賺五、六萬元；直接亂倒，七萬元就全數入袋。換言之，成分愈雜愈好賺，重賞就有鋌而走險的勇夫，卻害沉默的土地受苦。

全盤檢討整套漏洞百出監管制度，更是當務之急。從土資場開假證明聯單、供砂石車繞場做假紀錄，到各縣市證明聯單格式不統一易蒙混、地主被人頭詐騙供地倒廢棄物，都是外界熟悉的犯案技倆，但因黑幫介入，中央不想管、地方不敢碰，問題就繼續擺爛。

運棄營建廢棄物的不法利益龐大，躍為黑幫收入前三名，超越經營賭場，行政院曾視為重大經濟犯罪，但缺乏打詐、打酒駕的決心，也不健全制度，讓地方貫徹執行，如何翻轉「國在山河廢」窘況？