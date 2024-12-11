陽光行動／檢方痛批：土資場不夠 中央卻說沒問題

中南部的農田、魚塭和偏僻郊野成了營建廢棄物濫倒天堂，中央、地方聯手抓違法土蟲，但第一線執法官員坦言，營建廢棄物太多黑數，怎麼抓都抓不完，執法疲於奔命，「關鍵是全台土石資源堆置場（土資場）明明不夠用，中央卻說沒問題」。

內政部統計全國填埋型的土資場，截至十一月底只剩八七六萬立方公尺胃納量，以去年產出需要填埋的土石方達三八八萬立方公尺估算，兩年後就不夠用。

僅一成多事廢 經合法處理

再看營建混合物處理與再利用的落差，中央許可五十二家業者每年可分類回收再利用一一九二萬噸，但是實際進場的處理量僅一六三萬噸，占比不到一成四；至於無再利用價值的廢棄物，中央許可一年可處理二五四萬噸，實際進場處理僅四十一萬噸，比率僅一成六，消失的廢棄物，正是官員口中的黑數。

嘉義縣環保局長張輝川感嘆，全台土資場幾乎一直都是滿的，營建土石方被歸類為有價資源，可再利用作工程填方或綠建材，歸內政部國土署管，國土署要負責規畫哪些地方需要這些土，讓縣市政府找去化管道，不應讓夾在中間環保稽查或警方傷腦筋。

南部環保公司負責人安迪說，土資場處理量能不足是主因，這幾年前瞻基礎建設案件多、房市也熱，營建廢棄物產量大增，但合法土資場數量未增加，很多土資場處理量早已飽和，營建業者為了趕工，「能處理掉就好」。

環境部在中南部抓非法棄土業者，很多犯罪案場挖開來都是磚、土、木板、塑膠管、陶瓷碎片等混雜的營建混合廢棄物，官員和檢察官都明顯感受土資場量能不足、去化管道受限，造成營建廢棄物非法外運棄置亂象。

彰檢痛陳，土資場存在價值僅剩「開立假證明」賺錢；不少空殼土資場只開證明收錢不收土石，合法運作的土資場則幾近飽和，「明明就不夠，為何中央的數字都說夠？太諷刺了！」

增設土資場 內政部沒下文

「供需明顯失衡，內政部要負最大責任。」卸任不久的前政務委員吳澤成直指內政部失職，他說，去年初他走訪幾個犯罪案場，回來就召集內政部、環境部開會檢討，要求內政部盤點合適的土資場地點，交由地方規畫興設，「一年多過去了，到現在都沒下文」。

內政部國土署表示，相關部會將定期盤點未來廿年可供處理土方的海域、陸域及港區，促進土石方再利用。

申設土資場，屢遭地方抗爭。苗栗縣長鍾東錦說，各縣市都面臨營建土石方無處去困擾，苗縣府希望與地主合作設土資場，但一直沒人遞件申請，提高誘因並配套嚴格管理後，才有數件投遞。