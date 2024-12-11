陽光行動／官員坦言 濫倒監管機制失靈

這幾年民眾察覺，裝潢廢棄物清運價格，一車從三、五千元一路飆升至破萬元，有的縣市更喊到一萬二千元以上。處理廢棄物的業者說，價格漲這麼多，應是反映合法處理成本，各地卻不時傳出營建廢棄物被亂倒，可見整套管理制度失靈。

全台都有「棧仔場」暫時收納營建混合物，之後經粗、細分類流程，把可再利用的土石資源轉賣，殘存廢棄物則送到焚化爐或掩埋場。

曹學明在新北經營合法棧仔場，場內四百坪約四座籃球場大的空間，從未分類的營建混合物到篩分好的土石和廢棄物，堆得井然有序。

棧仔場：難合法就轉地下

他說，早年五股棧仔場最多，未管制時，一車廢棄物約二千元，新北市府整頓「五股垃圾山」，無法合法化的棧仔場陸續退場，價格逐漸飆升；加上有縣市為防制空汙，焚化爐拒燒或只給事業廢棄物極少的去化空間，都是助漲推力，如今行情已是八千元起跳，民眾裝潢時荷包都喊「痛」。

去化價格漲四、五倍，營建廢棄物為何仍是國土之痛？有棧仔場業者表示，有些難合法就轉為地下經營，倒在哪可想而知，這也是為何中南部農田常被挖坑埋垃圾。業者舉例，焚化爐拒絕多種廢塑膠，回收市場也不收，要業者倒哪裡？

內政部官員坦言，國內工程利用回收的營建剩餘土石比率仍低，造成大量土石有行無市、消化不良，且分類回收成本高，負責清運的「土頭」乾脆「整車倒掉比較簡單」。

台糖土地遭非法濫倒，無數髒水坑不時傳出惡臭，甚至可能汙染附近的養殖魚塭。記者劉學聖／攝影

工程商：回收土石不好用

工程包商「柱仔」說出有行無市的原因，這些回收土石稱為「再生級配」，拿來當地基填料並不好用，雖經夯實壓密，但鑽心取樣測試不容易過，營造商大多不用。

嘉義縣環保局張輝川說，全台土資場容量不足，許多清運業者被取締時，老是叫苦「土資場就不讓下土啊」，司機問要倒哪？「說真的，我答不出來」，他們乾脆載去人煙稀少的地方違法倒掉。

台中市環保局長陳宏益也說，中央尚未統一訂定土石方檢測辦法，包括採樣數量、雜質成分及占比等，也困擾業界。幾名檢察官更直指土石清運證明三聯單「一個縣市長一個樣」，稽查時也難以認定，喪失辦案先機。

至於載土車空車到土資場繞場做ＧＰＳ追蹤等假紀錄，應付查核，中央及地方官員都坦言，根本沒人在盯著看，整套監管機制只是虛有其表。

稽查員：只判幾個月太輕

環境部稽查員也抱怨，嫌犯依廢棄物清理法可處一到五年徒刑，併科罰金最高一千五百萬元，看似頗重，但嫌犯會脫產，若符合減刑要件，通常只判幾個月，和不法所得不成比例。

檢察官莊珂惠兩年內查辦百餘件、收押超過五十人，「若想守護雲林這片糧倉，須統合事權，並比照打詐、打酒駕的決心，及早提行動對策」。

前政務委員吳澤成說，去年初他曾召集內政部、環境部等檢討，「當時聽起來制度都沒問題，我反問為何仍到處被亂倒？」他認為制度面從法令到指引等配套缺乏，加上未貫徹執行，讓黑幫大賺黑金。