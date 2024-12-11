回響／防堵營建廢棄物濫倒 竹苗出招

聯合報昨起「陽光行動」專題報導「國在山河廢」，揭露營建廢棄物濫倒問題引起回響，苗栗縣長鍾東錦將推公辦民營土石方資源處理場，更具公益性解決供需問題，新竹縣長楊文科則強調縣府將導入GPS管制等措施，防堵營建廢棄物亂竄。

營建廢棄物濫倒破壞環境，暴利背後疑有黑道、地方勢力介入，聯合報「陽光行動」專題探討，苗栗縣議會昨臨時會，議員張志宇特別拿出聯合報詢問，大矽谷計畫在即，鍾東錦對於營建廢棄物亂象，及去化的看法。

鍾東錦認為聯合報專題很正面，他說，這是供需問題，政府有責任讓業者可施工，鄉親拆房子營建廢棄物有地方去，如公辦民營土資場達到供需平衡，不僅抑制價格，而且土地二次利用，原來山凹土地不值錢，填滿後，做農場等用途提升價值。

鍾強調，公辦民營土資場，縣府基於公益評估地點，如適合就與鄉親溝通，因為是公家單位，可以掛保證回饋機制絕對不會改變，要求業者進用在地居民，一來上班、二來監督，苗栗自己解決自己的營建廢棄物問題。

楊文科昨天也在縣務主管會報，特別詢問了解權責單位，他說，竹縣已建立檢警農工環的處理平台，只要發生濫倒事件，民眾檢舉通報警局，警察將立即到場，協同環保局、農業處、工務處依規查扣移至地檢署偵辦。

此外，工務處近期將執行新的政策，包含在核准棄置合法土石方時，將導入GPS管制，工務處整體規畫將會納入考量及相對應的自治條例修訂，加強管理措施，掌握直接進入到合法的土石場，不讓不肖業者到處傾倒，新竹縣會全力防堵。