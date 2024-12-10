聯合報專題發酵！事業廢棄物全台濫倒 鍾東錦：推公辦民營土資場

聯合報10日推出「國在山河廢」專題，報導苗栗縣近年廢棄物濫倒嚴重，民間土資場申設案又屢引發抗爭，縣長鍾東錦今天表示，供需失衡才衍生偷倒，縣府會審慎規劃，持續推動公辦民營土石方資源處理場，解決去化難題。

苗栗縣議會今天召開臨時會，對於近來縣內有關設置營建剩餘土石方資源堆置場、農業剩餘資源循環中心遭遇不少反對聲浪，鍾東錦在答詢時強調，政府應勇敢面對、解決廢棄物問題，不能一味閃躲。

根據苗栗縣警局統計，今年至12月10日已查獲傾倒廢棄物案件移請行政裁罰417件、違反刑事罰移送地檢署計63件，合計480件。鍾東錦指出，營建廢棄物濫倒問題主因在於供需失衡，因合法可供分類、處理、掩埋的場地不足，導致全台各地工程、施工產生的營建廢棄物無處可去，衍生非法傾倒亂象。

然而土資場設置往往引發地方抗爭，鍾東錦說，希望推動公辦民營土石方資源處理場，讓廢土有合法去處，在縣府監督管理下，民眾會比較有信心，也可抑制價格、避免黑道介入問題，而且土方填滿時，土地可二次利用做其他用途，利益可歸公庫，也是好事。

鍾東錦指出，苗栗縣許多學校、房舍都在民國50幾年蓋的，現在正面臨大量產生營建廢棄物的時候；另外，苗栗號稱農業大縣，為解決廢棄農膜及果樹竹枝、稻草等農業剩餘資源去化問題，需覓地籌設農業剩餘資源循環中心，縣府會審慎評估選址，訂定並遵守回饋機制，化解疑慮。他強調，苗栗縣至少要做到，可以吸收解決自己縣內產生的各類廢棄物，縣府有責任設法提供合法去化管道。

鍾東錦提到，部分政治人物遇到抗爭事件，缺乏「大我」，用恐嚇、謊話誤導鄉親以致阻力加劇，他希望並拜託民意代表要深入了解事件本質，並扮演溝通橋梁，至於縣府一定要做對的事情，「對的事我一定往前走，不會退縮」。