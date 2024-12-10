聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／執法困難…廢棄物認定不一 縱放土蟲

聯合報／ 記者范榮達黃于凡王勇超吳淑玲／專題報導
營建廢棄物種類多、管理權責不同，認定標準不一就很容易造成執法困擾。記者黃仲裕／攝影
營建廢棄物種類多、管理權責不同，認定標準不一就很容易造成執法困擾。記者黃仲裕／攝影

營建廢棄物流竄，檢方偵辦時發現，第一線環保稽查員及員警常因廢棄物認定的差異，「錯放」不少違法亂倒的嫌犯，尤其若有地方勢力操控，更讓第一線警環人員處理有壓力，而傾向對當事人有利的認定，成了執法的一大破口。

從工地出來的土、磚及廢棄物統稱營建混合物，分類後分成營建剩餘土石方與營建廢棄物，前者是可再利用的「資源」，歸內政部國土署管；後者只能送往焚化爐或掩埋場最終處置，權責是環境部

「種類多、管理權責不同，認定標準不一就很容易造成執法困擾。」嘉義縣環保局長張輝川曾任環保署南區督察大隊長，抓過不少亂倒營建廢棄物案件。他說，國土署要求剩餘土石方「不得」夾雜廢棄物，結果常發生土方裡只要有一根鋼筋或摻雜一個塑膠袋，就認定整車是營建廢棄物，要轉由環保單位處理，但以目前技術不可能徹底篩分，中央制定廢棄物含量標準也遲無下文，讓地方很困擾。

地方環保局及農業局稽查員則抱怨，員警攔查載滿土方的砂石車，裡面雖摻雜一些磚塊、樹枝等雜物，但還是可以再利用的土石方，不該認定為「廢棄物」，頂多依違反區域計畫法罰款即可，用「廢棄物清理法」追究刑事責任太小題大作。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙看到前線執法標準不一，讓很多攔查的營建混合物被縱放流竄，成了國土之瘤，感到非常心痛。「行政機關相對保守，把這些壓力都送進地檢署來吧。」蔡宗熙說，如果環保局認定是廢土而非廢棄物，罰一點錢了事，案子就進不了地檢署，苗栗的好山好水就成了營建廢棄物天堂，不如由檢方來扛這些壓力。

「必須清除行政機關的模糊空間、提高執法強度才有嚇阻力。」蔡宗熙以後龍鎮山區違法倒營建廢棄物填平山谷為例，現場是混凝土塊與各種垃圾混合的廢棄物，是嚴重違反廢清法的刑事案件，不是土方倒錯地方這麼簡單。

塑膠袋 壓力 廢棄物 焚化爐 環保局長 環保署 環境部 砂石

延伸閱讀

影／淨零減碳 高市獲全台首張自行車碳足跡盤查證書

雲林轉廢為藝 廢金屬材、玻璃點亮永續

燒廢棄物發電享綠電優惠 民團：具環境風險、圖利業者

南市環檢警挖出10多場非法掩埋營建廢棄物 環局出招從源頭下手

相關新聞

國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

台灣西部愈來愈多良田、魚塭、山谷像得了癌症，正一步步死去，凶手是營建工程產生的廢棄物與剩餘土石四處濫倒；由於管理疏漏、黑...

陽光行動／苗栗現場…一倒再倒 事廢填平整座山凹

「一、二、三……一共二十三輛左右」，苗栗縣後龍鎮龍港里山區的一處約十層樓高的山凹，今年七月被發現大量濫倒營建廢棄物，整座...

陽光行動／北廢南倒 西濱台61線成犯罪公路

從苗栗後龍山凹、台中外埔和彰化芳苑的農地、台南七股的魚塭等被非法傾倒營建廢棄物的地點，共通點都離西濱快速公路（台六十一線...

陽光行動／執法困難…廢棄物認定不一 縱放土蟲

營建廢棄物流竄，檢方偵辦時發現，第一線環保稽查員及員警常因廢棄物認定的差異，「錯放」不少違法亂倒的嫌犯，尤其若有地方勢力...

陽光行動／記者目擊…砂石車滿載 趁半夜上下西濱

違法亂倒營建廢棄物的聯結車沿西濱快速公路及國道南北流竄，讓第一線執法人員疲於奔命。環境部近來在南部局部地區，結合縣市警方...

陽光行動／彰化直擊…「快倒」生產線 轉角就遇棄土場

深夜裡，沿著西濱快速公路南下，到了彰化漢寶濕地，海岸邊插著一支支旋轉的風機，白色葉片在昏暗中轉動。車斗載滿混雜著磚塊、混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。