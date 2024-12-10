陽光行動／記者目擊…砂石車滿載 趁半夜上下西濱

違法亂倒營建廢棄物的聯結車沿西濱快速公路及國道南北流竄，讓第一線執法人員疲於奔命。環境部近來在南部局部地區，結合縣市警方的車輛辨識系統試辦「智慧圍籬」，收到初步成效；但檢警指出，聯結車多選在深夜或凌晨作案，攔查困難，加上智慧圍籬「破洞」還很大，應由中央加速整合系統，才有查緝力道。

「一定要走西濱，還要趁半夜跑車。」工程包商阿宏熟悉營建廢棄物去化流程，這天晚上陪同本報記者在西濱公路交流道旁，就目擊多輛滿載的砂石車下了交流道，循鄉鎮的小路疾駛而去。

阿宏幾次和幫派兄弟合作處理營建廢棄物，他說，聯結車都是前一天來載土，隔天凌晨零時過後再開上西濱公路或國道，而且必須趕在清晨六點之前抵達中南部的棄置地點，才不會出事。

凌晨「拔大牌」 無顧忌開快車

他說，載土的聯結車分為列管和非列管兩種，列管車輛依法須裝衛星定位系統ＧＰＳ追蹤流向，但凌晨零時到清晨六時是休息時間，可關掉ＧＰＳ（俗稱拔大牌），且這時段較無警方巡查，加上西濱不要求過磅，相對安全，非列管車輛更肆無忌憚；這也是常見砂石車、聯結車半夜開快車原因之一。

環境部環境管理署執法組組長許正雄指出，這幾年營建廢棄物亂倒行為猖獗，南部幾個縣市都是熱區，大部分是「北廢南運」長距離跨區偷倒，也有鄰近縣市跨區傾倒，年初結合台南市、嘉義縣兩大熱區，試辦智慧圍籬計畫，盼用科技執法更快抓到不法行為。

環境部的智慧圍籬計畫，是在幾條快速公路交流道裝設有車牌辨識功能的監視器，過濾可疑車輛並進行遠端監控，也結合縮時攝影技術，鎖定被亂倒的高風險熱區抓違法車輛，減少巡查負擔。

許正雄說，透過環檢警打擊環境犯罪平台，台南市、嘉義縣警方提供轄區監視畫面，因具車辨功能，一旦掌握可疑車輛，可立即出動空拍機追蹤，提升打擊效果。

中央地方未連線 難追溯土頭

「智慧圍籬破口還很大，要趕快補起來。」苗栗地檢署檢察長蔡宗熙說，苗栗被亂倒不少營建廢棄物，多數來自新北、桃園，檢警可以查扣「土尾」的人、車，但難溯源追「土頭」，目前電子圍籬都沒銜接警方的執法系統，也就是中央建置的監視追蹤系統只在國道或快速公路，下了交流道就斷線，白忙一場。

蔡宗熙說，各縣市警方監視系統都有車牌辨識功能，中央和地方應全面連線才有利基層執法，呼籲中央也出面整合包括土資場、證明聯單等地方資訊，基層查緝才會更有力道。台南市環保局長許仁澤九月也在南方治理平台首長會議中，建議非法棄置案件跨域聯合攔查及資訊分享機制。