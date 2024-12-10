陽光行動／北廢南倒 西濱台61線成犯罪公路

從苗栗後龍山凹、台中外埔和彰化芳苑的農地、台南七股的魚塭等被非法傾倒營建廢棄物的地點，共通點都離西濱快速公路（台六十一線）不遠，縣市政府及工程包商說，西濱公路全線不收費，不僅是「窮人的高速公路」，也因多項特性，成為非法集團偷倒廢棄物最便利的犯罪之路，讓地方查緝相當頭痛。

西濱沿線縣市成了營建廢棄物偷倒熱區，苗栗後龍的山凹被填平，有四座足球場大，離西濱公路後龍交流道僅五分鐘車程；台中外埔今年中查獲北部營建廢棄物偷倒，也離西濱公路僅十幾分鐘車程。台南七股的十份里一處魚塭被犯罪集團非法掩埋營建廢棄物，就在西濱公路終點附近。

環境部環境管理署環境執法組組長許正雄指出，西濱快速公路串聯西部多個縣市，沿途出口多，一下出口匝道，很快就可直達「風頭水尾」的荒郊野外，較難防堵載運營建廢棄物的砂石車或聯結車四處流竄。

三不管地帶 空地農田遭殃

西濱快速公路多屬半封閉型道路，沿線多屬地廣人稀的沿海偏鄉，一出匝道就是偏僻山區或海邊的小路，全線監視器少，也未設地磅站，更不像國道有國道警察的專勤警力，縣市警力若不上來抓違法偷倒車輛，就像三不管地帶，早期常有跑單幫的砂石車在偏僻的側車道或一旁空地、農田偷倒廢棄物，甚至直接倒在車道上，倒了迅速駛離。

車隊躲攔檢 用無線電聯繫

近年來偷倒廢棄物不再只是砂石車跑單幫，而是串聯成集團式的犯案結構，熟悉營建廢棄物去化流程的工程包商「柱仔」說，業界皆知砂石車、聯結車現在主要行駛西濱公路倒土方和廢棄物，土尾集團很有組織性，車隊走西濱躲避查緝，司機間利用無線電聯繫，車隊的「前導車」若發現有警方攔檢，即透過無線電聯繫迴避查緝。

營建廢棄物產出量 製表／鄭朝陽

集團式犯案 如暗黑輸送帶

犯罪集團多半選在深夜或凌晨載運、偷倒、回填，讓西濱公路成了營建廢棄物的「暗黑輸送帶」，檢警環也深知西濱已經是營建廢棄物流竄的破口，卻難以有效防堵。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙表示，新北、桃園的營建廢棄物都從西濱運來苗栗偷倒，竹南到苑裡不是海邊就是山區，晚上人車稀少，警力巡邏強度不足，讓犯罪集團有機可乘。嘉義縣府也經常在半夜攔查西濱公路來的非法砂石車，在地稽查員直呼，西海岸所有縣市都要動起來，才可能徹底防堵。