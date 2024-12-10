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陽光行動／苗栗現場…一倒再倒 事廢填平整座山凹

聯合報／ 記者范榮達洪敬浤黃瑞典／專題報導
苗栗後龍十層樓深的山凹被偷倒的營建廢棄物填成平地，非法業者持續來倒，挑戰公權力。記者黃仲裕／攝影
苗栗後龍十層樓深的山凹被偷倒的營建廢棄物填成平地，非法業者持續來倒，挑戰公權力。記者黃仲裕／攝影

「一、二、三……一共二十三輛左右」，苗栗縣後龍鎮龍港里山區的一處約十層樓高的山凹，今年七月被發現大量濫倒營建廢棄物，整座山凹被填平，此案檢警還在偵辦中，未料聯合報記者十月底直擊現場，竟發現又被偷倒了廿三輛完全沒分類的營建廢棄物。

人造山丘 將近四座足球

苗栗山區這座被偷倒的人造山丘，面積約二、三公頃，將近四座足球場。新倒廢棄物成長條狀，一車車卅五噸聯結車的車斗形狀清晰可辨，偵辦此案的苗栗地檢署檢察長蔡宗熙直呼「太囂張、公然挑戰公權力」。

今年七月十一日，蔡宗熙就站在這處廢棄物之上，和警察局、環保局、水利處及農業處等官員，宣示打擊不法決心；三個月後，十月上旬這裡又被非法傾倒一堆又一堆「新鮮」的營建廢棄物。

苗栗山區遭傾倒營建廢棄物，亂倒的土堆裡，夾雜混凝土塊、水管、塑膠片等混合廢棄物。記者黃仲裕／攝影
苗栗山區遭傾倒營建廢棄物，亂倒的土堆裡，夾雜混凝土塊、水管、塑膠片等混合廢棄物。記者黃仲裕／攝影

磚塊、水管  裡面什麼都有

這處山谷屬於山坡地保育區農牧用地，離台六十一線西濱快速公路後龍交流道約僅一點五公里，走縣道一一九線轉入小路不遠處。檢警環查出，今年二、三月起這裡被濫倒營建廢棄物，六月間搜索查辦，短短三、四個月，現場估計傾倒近數千輛聯結車廢棄物，填埋深度高達十層樓，整片山谷幾已全被填為平地。

「你看表面有一層覆土，幾天以後開始長草了好像沒什麼，仔細看這些廢棄物堆的剖面，從磚塊、水管、塑膠片……什麼亂七八糟的東西都有。」蔡宗熙擔心，除了廢棄土，可能夾雜其他事業廢棄物汙染環境。

檢方估計偷倒廢棄物每車要價一萬元，估計業者不法所得上億元。全案羈押十人，另扣押涉案十六輛聯結車，並追緝在逃吳姓主嫌。

從空中往下看，原本十層樓深的山凹全成了平地；苗栗縣水利處副處長黃文璋說，水保技師勘驗後認為，未來可能有水土流失之虞，對下游排水系統造成堵塞、淹水風險。

苗栗縣長鍾東錦表示，營建廢棄物處理吃緊情況各地都一樣，許多縣市長都不願面對，「我敢說縣內所有的工程單位都有『偷倒』，這部分縣府確有責任，不能逃避」。

廢土濫倒熱區 製表／鄭朝陽
廢土濫倒熱區 製表／鄭朝陽

填平蓋房 一牛剝兩層皮

蔡宗熙透露，這類偷倒營建廢棄物案件除了涉嫌違反廢棄物清理法，其他還在偵辦中的案件，也有業者先以低價買下山凹的谷地，引來傾倒營建廢棄物填平後先賺一筆，之後再抬高土地價格轉賣蓋房子，一條牛剝兩層皮，正釐清有無官商勾結不法案情。

廢棄物 西濱快速公路 足球 鍾東錦

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