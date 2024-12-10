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陽光行動／台南亂象…魚塭、農地 偷倒遍地開花

聯合報／ 記者張議晨林伯驊邵心杰鄭朝陽／專題報導
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市環檢警今年8月破獲廢棄物非法偷倒集團，已在10多處地點挖出廢棄物。圖／南市環保局提供

內政部用衛星監測國土變異點，抓違法偷倒廢棄物台南的變異點件數及確認違法傾倒營建廢棄物案件都居全台之冠，大量良田、魚塭遭偷倒、回填營建廢棄物，甚至漁電共生、光電案場都出現回填營建廢棄物的「一案多利」模式，如今廢棄物偷倒遍地開花，挖出來的恐怕是滿地廢棄物。

市府地政局累計到八月共二○○二個變異點，一○四三個合法，疑似違規比率百分之四十二；內政部國土署統計二○一六年至今年九月，台南違法傾倒營建廢棄物案件達一一七四件，都是全台最多。

記者直擊國道八號台南安定交流道附近一塊台糖土地，近百座土堆夾雜塑膠、木板、磚瓦等營建廢棄物，地面滿布積滿汙水的坑洞，水面上漂著油花，不時散發出惡臭，詭異場景有如墳場。

三年前檢警環破獲偷倒集團，單在台糖位於台南新市、安定區的土地就偷倒回填至少一萬五千公噸營建廢棄物，環境部南區環境管理中心監控該集團一年多，等到時機成熟才果斷行動，瓦解橫行南部多年的犯罪集團。稽查員表示，當時開挖蒐證，因不清楚廢土傾倒在哪裡，只能請挖土機在特定距離開挖，整塊土地宛如「打地鼠」出現一個個坑洞土堆，有挖到廢棄物歹徒才認罪，台糖估算恢復原狀至少要十點五億元。

台六十一線西濱公路是偷倒廢棄物熱門路線，檢警環今年八月破獲偷倒集團在安南、七股、善化等區卅三處魚塭及光電場偷倒、回填營建廢棄物，在其中六筆土地開挖、蒐證，當場挖出磚塊等營建混合廢棄物，全案擴大偵辦中。

七股是台南虱目魚故鄉，記者直擊七股十份一處魚塭以營建廢棄物填平，已設置基樁要設光電場，幸被檢警環偵破。市議員林燕祝曾到七股看坪段和樹仔腳段兩處光電案場現勘，發現魚塭被填平，蓄水池滿布廢棄物，怒批到底有多少漁電共生案是「一案多利」？藉著種電乘機回填廢棄物再賺一筆？

內政部 台南 廢棄物

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