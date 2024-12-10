陽光行動／台南亂象…魚塭、農地 偷倒遍地開花

內政部用衛星監測國土變異點，抓違法偷倒廢棄物，台南的變異點件數及確認違法傾倒營建廢棄物案件都居全台之冠，大量良田、魚塭遭偷倒、回填營建廢棄物，甚至漁電共生、光電案場都出現回填營建廢棄物的「一案多利」模式，如今廢棄物偷倒遍地開花，挖出來的恐怕是滿地廢棄物。

市府地政局累計到八月共二○○二個變異點，一○四三個合法，疑似違規比率百分之四十二；內政部國土署統計二○一六年至今年九月，台南違法傾倒營建廢棄物案件達一一七四件，都是全台最多。

記者直擊國道八號台南安定交流道附近一塊台糖土地，近百座土堆夾雜塑膠、木板、磚瓦等營建廢棄物，地面滿布積滿汙水的坑洞，水面上漂著油花，不時散發出惡臭，詭異場景有如墳場。

三年前檢警環破獲偷倒集團，單在台糖位於台南新市、安定區的土地就偷倒回填至少一萬五千公噸營建廢棄物，環境部南區環境管理中心監控該集團一年多，等到時機成熟才果斷行動，瓦解橫行南部多年的犯罪集團。稽查員表示，當時開挖蒐證，因不清楚廢土傾倒在哪裡，只能請挖土機在特定距離開挖，整塊土地宛如「打地鼠」出現一個個坑洞土堆，有挖到廢棄物歹徒才認罪，台糖估算恢復原狀至少要十點五億元。

台六十一線西濱公路是偷倒廢棄物熱門路線，檢警環今年八月破獲偷倒集團在安南、七股、善化等區卅三處魚塭及光電場偷倒、回填營建廢棄物，在其中六筆土地開挖、蒐證，當場挖出磚塊等營建混合廢棄物，全案擴大偵辦中。

七股是台南虱目魚故鄉，記者直擊七股十份一處魚塭以營建廢棄物填平，已設置基樁要設光電場，幸被檢警環偵破。市議員林燕祝曾到七股看坪段和樹仔腳段兩處光電案場現勘，發現魚塭被填平，蓄水池滿布廢棄物，怒批到底有多少漁電共生案是「一案多利」？藉著種電乘機回填廢棄物再賺一筆？