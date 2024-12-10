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國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

聯合報／ 地方社會中心記者／專題報導
營建廢棄物在台灣西部四處流竄，摧毀良田、郊野；圖為台南市安定區台糖土地，遭棄置大量營建與事業廢棄物，雨後出現多處烏黑的髒水坑，散發惡臭，讓周邊魚塭地主擔心汙染地下水及養殖。記者劉學聖／攝影
營建廢棄物在台灣西部四處流竄，摧毀良田、郊野；圖為台南市安定區台糖土地，遭棄置大量營建與事業廢棄物，雨後出現多處烏黑的髒水坑，散發惡臭，讓周邊魚塭地主擔心汙染地下水及養殖。記者劉學聖／攝影

台灣西部愈來愈多良田、魚塭、山谷像得了癌症，正一步步死去，凶手是營建工程產生的廢棄物與剩餘土石四處濫倒；由於管理疏漏、黑幫介入組織化經營，這項國土沉痾，廿幾年來迄今難解。

「現在上面長草看不出來，你看，挖開來裡面竟是混凝土塊、馬桶碎片、石膏板、塑膠浪板、電線等各種營建混合廢棄物。」聯合報採訪團隊數月來走訪多處中南部被偷倒營建廢棄物的犯罪案場，所見盡是這種土地被汙染之後的慘況；尤其本來是良田的農地，因為埋了大量的營建廢棄物難以清理，也種不出農作物，土地幾近報廢。

苗栗／檢方押人扣車 囂張業者繼續偷倒

苗栗縣丘陵地形占八成，這幾年遭濫倒的情況頻傳，驚動苗栗地檢署祭出扣車、押人等強硬手段查辦，雖見成效，但在後龍鎮龍港里山區一處十層樓深的山谷先被偷倒填平，檢方才押人、扣車，日前又遭偷倒廿三車營建廢棄物，不肖業者囂張行徑可見一斑。

凌晨一點多，雲林縣環保稽查員傑森（化名）和同事獲報飛車趕往檢舉現場，要抓違法偷倒營建廢棄物的砂石車，「一趕到，我們的車竟被非法偷倒的車隊包圍」；砂石車司機恐嚇「你們的車牌我記下來了」，還上前搶稽查證。傑森說，當時只能靠密錄器錄下一切，有次還看到業者車上有槍。

「雲林全縣過半數鄉鎮都被偷倒過上百車次。」雲林環保局執法疲於奔命，停養魚塭、休耕農田都成偷倒營建廢棄物溫床，近三、四年來尤其嚴重，多次查獲北部車隊載運完全未分類的營建混合廢棄物，主要來自雙北和桃園，「北廢南倒」估計與近年北部都更案多、航空城拆遷及前瞻基礎建設案量大有關。

雲林／犯罪集團進化 上中下游分工精細

雲林地檢署檢察官莊珂惠辦過百餘件偷倒案，她說，違法倒營建廢棄物已從早期砂石車跑單幫，進化成上中下游整合的集團式犯案結構，從拆屋、運送到仲介找地傾倒，結合黑幫勢力，不僅分工精細，還有面對司法教戰守則，不亞於詐騙集團

大量營建廢棄物脫離合法去化管道，多數順著西濱公路（台六十一線），被一車車倒在良田和荒野，成了檢警口中的犯罪公路。西濱終點台南更是亂倒的重災區。

內政部國土署用衛星監測環境變異點，抓出可能被偷倒的案場，經縣市政府查證後，八年來全台累計違法偷倒件數達六三六五件，台南以一一七四件居冠，其次為雲林、彰化、屏東、桃園。

台南／光電場也遭殃 「等於判土地死刑」

台南市環保局長許仁澤坦言，先前查獲一五二場非法棄置場，四分之一都被倒營建廢棄物，許多魚塭和光電場下方都被回填這種廢棄物。議員也質疑台南一年產生約四十二萬噸營建廢棄物，但全市九家土資場回報一年處理量只有八萬噸，缺口卅四萬噸恐怕都被亂倒。

「這等於判土地死刑。」台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，被倒皂土、黏土和磚塊等廢棄物的土地，完全不適合耕作；這項國土沉痾存在已久，內政、環境兩部會長期監管不力，國土保育破功。

台灣被生活垃圾和營建等事業廢棄物堆起「垃圾百岳」，「國在山河廢」成了真實寫照。本報今明兩天推出系列專題報導，診斷痼疾兼開解方。

前瞻基礎建設 台南 密錄器 廢棄物 航空城 詐騙集團 雲林

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