陽光行動／彰化直擊…「快倒」生產線 轉角就遇棄土場

深夜裡，沿著西濱快速公路南下，到了彰化漢寶濕地，海岸邊插著一支支旋轉的風機，白色葉片在昏暗中轉動。車斗載滿混雜著磚塊、混凝土塊的砂石車，車輪經過路面坑洞時，「碰」的一聲劃破寧靜的夜。

駕駛下交流道後，沿著草漢路往前開，拐入兩側都是田地的產業道路後，原本靜謐的夜晚忽然間沸騰起來，一長排的砂石車魚貫列隊，車燈閃爍著，偌大的車隊依序在前方轉彎後，先是「碰」幾聲，倒車進入田地，然後傳出車斗抬高的機械聲，伴隨土石倒下的轟隆聲響，最後又是「碰」幾聲，砂石車跨出田埂揚長而去。滿地煙塵中，下一輛砂石車又轉彎拐進去，發出同樣的碰撞聲響。

排隊拐進農地 有如迴轉壽司

「車隊來倒土時，就像『迴轉壽司』那樣。」負責稽查非法棄土的彰化縣環保局技正陳又新說，車隊從西濱下來走草漢路再轉小路，就在路口排隊，一輛輛拐進農地倒土，倒一車只要廿秒，倒完轉頭就走，全程不超過十分鐘，整支砂石車隊又上了西濱，就像條生產線。

陳又新描述的棄土場俗稱「七甲」，就在彰化縣芳苑鄉建平村，靠近王功漁港，離西濱快速公路不遠，平日偏僻荒涼。記者採訪這天，半小時不見一輛汽車經過；寬約六公尺的產業道路南側田埂，比北側高出三、四十公分，農地裡裸露著磚塊、混凝土塊、鋼筋等，附近種植的玉米疑因底下是廢棄物長不好，已枯黃一片，有農民撒上雞糞、豆粕，要改良土質。

棄土場密度 跟超商一樣多

這裡是彰化地檢署偵辦二○二二年「一條龍」營建廢棄物案的現場之一，襄閱主任檢察官王銘仁說，南彰化的二林、大城、芳苑土地受害嚴重，現場約有七公頃農地，幾乎都是營建廢棄物的棄土場；彰檢追查該案的受害土地有五十五處，廣達卅五公頃，廢棄物有卅五萬立方公尺、總重逾五十萬噸。

該案起訴兩家清運業者、四家土資場、兩家運輸車隊，連同土地仲介、回填業者、司機與地主等，共起訴一六四人，扣押七十六輛曳引車、挖土機，並查扣不法所得兩億三千多萬元。承辦檢察官姚玎霖說，這些營建廢棄物都來自雙北廿處建案，不乏高價精華地段，但這只是非法棄置的冰山一角。

「濫倒最猖獗時，這裡的棄土場跟台灣超商密度一樣多。」參與偵辦的彰化縣警局刑警大隊小隊長陳宥任說，花了四個多月蒐證，南彰化偏遠農地就被倒了一萬車次以上，每支車隊都有合作的農地，「把你家當成我家，倒廢土完全不手軟，轉角就會遇到棄土場」。

陳宥任說，非法回填棄土的區域，原本從桃園、苗栗到台中，各地加強管制後流竄到彰化，檢警偵辦後，棄土集團又往北跑，北彰埔鹽、福興、鹿港等地，甚至中部山區，都成棄置熱門區域。