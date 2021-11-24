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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

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超商店員辣椒水自保 柯文哲：冰山一角 不安力量在醞釀

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，最近超商店員叮嚀民眾戴口罩，店員被挖眼睛、被打、被殺的很多，這是冰山之一角，反映這個社會有不安力量在醞釀。記者林麗玉／攝影
柯文哲說，最近超商店員叮嚀民眾戴口罩，店員被挖眼睛、被打、被殺的很多，這是冰山之一角，反映這個社會有不安力量在醞釀。記者林麗玉／攝影

超商店員宣導戴口罩屢遭暴力攻擊，內政部長徐國勇要超商店員自備辣椒水自保，引發熱議，對於超商店員帶辣椒水自保，台北市長柯文哲今天說，「這個也不用我去罵了，我相信網路上，或PTT已經罵成一遍，已經一大堆了。」不過柯文哲提到，嚴肅地講，最近超商店員叮嚀民眾戴口罩，店員被挖眼睛、被打、被殺的很多，是冰山之一角，反映社會有不安力量在醞釀。

柯文哲提到，依照最新的數據分析，通貨膨脹來了，台灣去年GDP成長一點多趴，但去年房地產、股票也漲，代表GDP成長僅一點多趴，很多人獲利更多，代表一定有人更差，北市府最近也數據分析，「的確疫情之下，有很多特殊地區、特殊階層有受傷到，最近也在思考，如果給疫情受損的人怎麼補償？怎麼救濟？」

柯文哲表示，其實這反映疫情到現在，有相當比例民眾是有受損的，通貨膨脹下，反映的就是貧富差距更厲害、有些人實質受損，這些人就變成社會不安的力量。

柯也以營造工程為例，台北市的營建物價去年1月到現在不到24個月，已經漲了16%，有哪個公共工程的預備金編列到16%，預測明年一定一大堆營建工程會發生糾紛，因為殺頭生意有人多，賠錢生意沒有人做。北市府為了這個，還要一位副市長特別去重新整理預算。

柯文哲也提到，對窮人好，不是施捨憐憫，是保護自己，社會很多人生活不愉快，就會偷會搶，這還是要注意，最近幾個案子是冰山一角，要小心，是社會有不安的力量在醞釀。

柯文哲 超商 口罩

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