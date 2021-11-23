蔡總統指示整頓治安 專家提供建議

為了整頓治安，總統蔡英文22日透過臉書提出3點指示，包括內政部應加強取締幫派犯罪、提升保護夜間工作者機制，及追蹤精障患者身心狀況。曾是黑道要角的晨曦會牧師劉民和受訪時建議，應採取掃黑專案持續剷除黑道幫派；警官出身的更生團契總幹事黃明鎮則建議給予店員職前教育、區里長發揮關懷精障者等。

蔡英文22日晚間透過臉書回應最近治安事件頻傳，提出了3點意見，內容包括要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。另對夜間工作（超商大夜班員工），政府要提升保護機制，給予夜間工作者更完善的保護。對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府應強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。

定期專案打擊幫派

擁有多年引導成癮者成功戒毒經驗、了解犯罪心理的晨曦會牧師劉民和針對幫派犯罪表示，有的社會群毆案件是單一個案，角頭互瞄、挑釁引發群起鬥毆，檢警只要透過地方線民，就能掌握兇嫌凶嫌，予以懲治；不過若背後是組織性犯罪，可採過去「一清專案」範例，將所有幫派一網打盡。但他強調，掃蕩不能只做一次，因為幫派很難斷乾淨，需要不定期執行專案。

有「監獄先生」美名的更生團契牧師黃明鎮也認為，採用定期專案清除是良方，他說，多年前執行「一清專案」的法務部長廖正豪，就是這樣把一群幫派大哥送進綠島，台灣平安了好一陣子。黃明鎮說，很多黑道幫派平常魚肉鄉民，透過選舉漂白，選舉過程又恐嚇鄉民，若票數不夠要「斷手斷腳」，選上後則用預算挾持、掌控官員，實有剷除必要。

職前教育防攻擊

而關於蔡總統指示的第二點，曾任警官的黃明鎮說，在超商打工的多是社會歷練不多的年輕人，超商店長應予以職前教育，或是針對夜班者予以教戰手冊，教導年輕店員如何用「智慧」應對顧客，包括態度、說法、回應等，一切要以顧客至上、謙虛、耐心為基礎。

有人建議超商在桌子下設置警鈴或是與警察機關連線、設置巡邏箱，劉民和牧師對此認為，警察不會當場聯繫立即到，也不見得每一次壞人出現，巡邏警員都幸運剛好來簽到，他認為這些事情防不勝防，店員仍應自保為重。

區里長多關懷精障者

對於社會頻傳精障者攻擊民眾，黃明鎮認為，地方區長、里長應對於有病狀、病史者歸納、管理，時而去慰問關心有無定時回診、服藥，或是與地方精神診所、醫院組聯繫脈絡組織，互通訊息。黃明鎮認為，應負起照顧精障者的責任應是家庭，但是通常都是有缺陷才無力照顧，所以社區應發揮關愛功能，保護整個社會。

劉民和也認為，已經出現明顯症狀的精障者不宜再出來趴趴走，應由家人或社會工作者協助送進醫院，進行專業治療和照顧，保障社區民眾的安全。

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