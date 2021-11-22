超商店員頻傳被襲 警政署通報即起加強聯繫超商

超商店員遇暴力事件頻傳。警政署今天發布各警察機關通報，即刻與轄內各超商加強聯繫，強化警民熱線通報，並加強超商簽巡，深夜與清晨時段應主動詢問店員有無需幫助之處。

桃園市龜山區一間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員；日前也有台中店員勸導戴口罩遭打斷6根肋骨；以及屏東超商女店員提醒顧客戴口罩卻遭恐怖挖眼等事件，引發各界關注。

有鑑鑒於近期連續發生多起超商店員被襲擊案，警政署今天發布通報給各警察機關，指示即刻與轄內各超商加強聯繫，強化警民熱線通報機制，若遇消費者脫序行為，即刻報警，警方接獲報案應迅速趕往現場處理。

同時，加強超商簽巡工作，深夜與清晨時段應主動向超商店員詢問有無需幫助之處，以強化安全維護工作。