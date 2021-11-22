超商店員命案 鄭文燦盼司法機關從嚴求刑
桃園市長鄭文燦今天說，超商店員命案歹徒令人髮指，希望司法機關從嚴求刑。年輕店員帶著人生夢想工作，不應遇到這樣遭遇，「我們應該更努力」，也建議超商考慮夜間雙人值班。
桃園龜山區一間超商店員21日疑因規勸戴口罩，引發蔣姓男子不滿持刀刺死店員，檢察官聲請羈押犯嫌，法官以被告涉犯最輕本刑為10年以上重罪且有逃亡之虞，裁定羈押。
鄭文燦上午出席2030沉沒倒數紀錄片首映記者會後受訪表示，心情相當沉重，密切關注事件後續，也再次表達歉意。警方昨天第一時間就掌握狀況，5分鐘內到達制伏歹徒，立刻從嚴偵辦。
超商夜間安全管理部分，鄭文燦說，警局和超商都有連線，只要超商有任何事件，警方會在10分鐘內到達，並建議超商應考慮夜間雙人值班，與警方保持聯繫、避免衝突。
關於勸導戴口罩，鄭文燦表示，超商有監視器，也設入口警語，希望中央流行疫情指揮中心可再多考慮相關規範。
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