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護員工！萊爾富宣布不再強制進行宣導與提醒佩戴口罩

超商店員遭刺死 徐國勇：研議改廣宣提醒戴口罩

中央社 / 台北22日電

桃園超商店員勸導戴口罩卻遭刺死。內政部長徐國勇今天表示，針對戴口罩政策將研議2個方向加強處理，包括超商張貼文宣和廣播提醒，也會加強警方巡邏密度提高見警率。

桃園市龜山區1間超商21日清晨疑因店員規勸顧客戴口罩，引發犯嫌蔣姓男子不滿，竟在離開後返回持刀刺死店員，引發社會關注。

徐國勇上午出席行政院國家搜救指揮中心110年搜救有功人員表揚活動，會前媒體聯訪詢問，近來超商頻傳傷人事件，各界憂心治安是否變差。

徐國勇表示，針對戴口罩政策宣導研議，會朝2個方式加強處理，首先就是在超商、餐廳的入口醒目處是否可張貼「防疫期間戴口罩是人民應盡義務」宣導文宣，讓要入內的消費者都可以看到。

其次，超商原有的「歡迎光臨」錄音門鈴，也可改成「防疫期間請戴口罩」的錄音廣播提醒，以避免超商服務人員再發生類似憾事。

徐國勇說，桃園超商事件，警察雖在3分鐘趕到現場，但傷者仍送醫搶救不治，警方會加強超商巡邏頻率和安全維護工作及提高見警率。

至於是否形成壓力轉嫁到基層員警？徐國勇表示，基本上不會讓員警無法負擔，會做相關警力盤整，並呼籲全民一起支持、鼓勵警察，同時也感謝警方協助。

超商 口罩 徐國勇

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