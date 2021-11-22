大夜班被刺死…超商宣布「不再提醒戴口罩」 網怒：政府無能要人民自救

桃園龜山區21日發生一起超商人員勸導顧客戴口罩，卻被對方持刀刺死的意外，但類似案件並非第一次發生，先前有超商人員因勸導戴口罩，而遭到攻擊的「屏東挖眼案」、「台中斷助骨」事件。22日網路則流傳疑似超商總公司發放給同仁的電子郵件，內容提及，大夜班的同仁，若遇到沒有配戴口罩的顧客，將不強制宣導及提醒。本案也引起許多網友批評政府。

一名網友在「PTT Gossiping」貼上一張電子郵件截圖，內容針對「顧客未戴口罩」的作業調整，包括將會配合警政單位全力緝拿犯罪人士，並協助加盟主，提出法律主張以維護員工權益。內容也提及，當值大夜班的員工，若遇到沒有配戴口罩的顧客，將不強制宣導及提醒。原PO針對內容指出，「治安問題不解決，企業開始不願意配合防疫」。

許多網友譴責政府無能，「政府無能，你各位自立自強啊」、「有夠爛又沒擔當的政府，都要人民自己想辦法解決阿」、「政府根本沒給予協助，只能棄守」、「政府不管，人民不用冒生命危險配合」、「反正政府沒皮條，等春節返鄉潮爆發」、「要求（戴口罩） 本來就不是店員該做的事」、「真慘，配合國家政策，結果弄死自己員工」、「突然覺得馬政府時期正常多了」。

也有不少網友認為，作業調整不代表能避免意外發生，「挖眼的在白天」、「想砍ㄉ還是會砍」、「神經病不管日夜都會出沒」、「這種作法根本因噎廢食」、「瘋子只會在意你叫他別戴口罩嗎？」、「口罩只是藉口，一樣會有隨便殺人出現」。

其他網友則建議，超商人員應配戴防身武器，「配個辣椒水給店員吧！」、「一店配一罐辣椒水+球棒+防彈衣」、「加油站都有配給球棒了，超商是有多窮」。